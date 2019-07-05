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Basın-Sen bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirdi

Basın-Sen bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirdi

05 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Basın-Sen bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirdi

SOYALAN: “GAZETECİLERE YÖNELİK BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ. HER BİR SALDIRININ HESABI YARGI YOLUYLA SORULACAK”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Serkan Soyalan, bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirerek, olayı kınadı.

Gazetecilerin yalnız olmadığını vurgulayan Soyalan, “Gazetecilere yönelik bu saldırı kabul edilemez. Her bir saldırının hesabı yargı yoluyla sorulacak” dedi.

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Soyalan, trafik kazasıyla ilgili sanığı görüntülemek isteyen ve sanık yakınlarının sözlü saldırısına maruz kalan Kıbrıs Postası muhabiri Nahide Bahadi’nin polisin “görüntü alma” demesiyle fiziksel saldırıya da uğradığını savundu.

Soyalan, yazılı açıklamasında “Gazetecinin görevini yapmasını engelleyecek söylemlerde bulunan polis mensubunu da kınıyoruz” dedi.

Gazeteci Bahadi’nin saldırıyı gerçekleştirenler aleyhinde İskele Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulduğunu belirten Soyalan, “Meslektaşımızın yanındayız. Hukuki sürecin de takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 05.07.2019 13:07
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