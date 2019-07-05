Basın-Sen bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirdi

SOYALAN: “GAZETECİLERE YÖNELİK BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ. HER BİR SALDIRININ HESABI YARGI YOLUYLA SORULACAK”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Serkan Soyalan, bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirerek, olayı kınadı.

Gazetecilerin yalnız olmadığını vurgulayan Soyalan, “Gazetecilere yönelik bu saldırı kabul edilemez. Her bir saldırının hesabı yargı yoluyla sorulacak” dedi.

Soyalan, yazılı açıklamasında “Gazetecinin görevini yapmasını engelleyecek söylemlerde bulunan polis mensubunu da kınıyoruz” dedi.

Gazeteci Bahadi’nin saldırıyı gerçekleştirenler aleyhinde İskele Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulduğunu belirten Soyalan, “Meslektaşımızın yanındayız. Hukuki sürecin de takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.