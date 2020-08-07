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BASIN-SEN: ”Bazı haberlerde şiddet masumlaştırılıyor”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerde, sırf okunmak ve okutmak için şiddetin masumlaştırıldığını belirterek, uyardı.

07 Ağustos 2020 Cuma 11:30
BASIN-SEN: ”Bazı haberlerde şiddet masumlaştırılıyor”
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BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, öne çıkartılan başlıkların olayı masumlaştırdığını, odak noktasından şaşmasına neden olduğunu ve teşvik edici hale geldiğini belirterek, özellikle şiddet olaylarında atılan bu tür başlıkların ve  öne çıkarılan noktaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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Kişmir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadının yedi kaburgası kırılıyor, kaburgaları kırık bir şekilde acı çekerken tecavüze uğruyor ve bu gerçekler ortada dururken, taciz ve şiddet zanlısının ortaya attığı ‘aldatılıyorum’ iddiası manşetlere taşınıyor. Bu olayın bir magazin haberi olmadığının sanırım herkes farkındadır. Gerçekler ortada dururken, bir kadının yedi kaburgasını kırıp tecavüz eden bir adamın iddialarını manşete çekmek ve sanki de ortaya attığı iddialar yaptığı bu vahşeti haklıymış gibi göstermek özellikle geleceğimiz olan gençlerimizle çocuklarımıza yapılmış çok büyük bir kötülüktür”.

Bu tür olaylarla ilgili haberlerde şiddetin masumlaştırılmamasını isteyen Kişmir,  “Sizlerden bunu, şiddete maruz kalmış ve hala kalmakta olan tüm insanlarımız için talep ediyoruz.”dedi.
 

 

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Son Güncelleme: 07.08.2020 11:59
Anahtar Kelimeler:
şiddet HaberleriBasınsen
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