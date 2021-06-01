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Basın-Sen: “Başsavcılık devreye girmeli ve bu soruşturma Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmeli”

01 Haziran 2021 Salı 17:45
Basın-Sen: “Başsavcılık devreye girmeli ve bu soruşturma Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmeli”
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BASIN-SEN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN, KUTLU ADALI CİNAYETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMASINI DEĞERLENDİRDİ… “SON DERECE ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatmasını “son derece önemli bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Bu adım bir taraftan Başbakan Ersan Saner’in, ‘Soruşturulacak yeni bir şey yok’ söyleminin ne kadar boş olduğunu gösterirken, diğer yandan soruşturmanın Kıbrıs ayağının ne kadar geciktiğinin kanıtıdır. Ortada çok ciddi iddialar ve Atilla Peker’in itirafı varken adanın kuzeyinde hala adım atılmaması utanç verici bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın devreye girmesi ve bu soruşturmanın Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirten Kişmir, bu konun takipçisi olacaklarını ve gerektiği takdirde eylemlilik boyutuna geçeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 17:55
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