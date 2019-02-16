BASIN-SEN Başbakan Erhürman’ı eleştirdi



Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Başbakan Tufan Erhürman’ı, Dome Otel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in açıklamaları ile ilgili gelişmeler konusunda eleştirdi.



Ali Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman’ın, “aldığı veya alamadığı kararlar ile ortaya koyduğu veya koyamadığı görüşlerle kendisine oy verip destekleyen kesimlerin tepkisini” aldığını iddia etti.



Kira sözleşmesi Mayıs 2017’de dolan Vakıflar İdaresi’ne ait Dome Otel ile ilgili olarak Kişmir, Başbakan Erhürman’ı, “Dome Otel’in işletme modelinin devamını sağlayacak sözleşmenin uzatılması yönünde bir irade ortaya koyamamakla” eleştirdi.



Kıb-Tek konusunda da, bazı güçlerin Ahmet Hüdaoğlu’nun Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasını sağladığı iddiasında bulunan Kişmir, gelişmeler karşısında Başbakan’ın “sağlıklı adımlar atmakta zorlandığı”, “çelişkili” davrandığı ve “kararsızlık” sergilediğini savundu.



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in hafta içi bir etkinlikte, Kıbrıs Türklerine ekonomik, sosyal ve kültürel dayatmalarda bulunulduğu iddialarının yer aldığı konuşması üzerine, Başbakan’ın bu görüşlere katılmadığı açıklaması ile ilgili olarak da Kişmir, Başbakan’ın Eylem’in konuşmasındaki görüşlere katılmadığı ifadesinin kendi partisinin tabanından bazı kesimleri dahi hayal kırıklığına uğrattığını savundu.



Kişmir, “(Başbakan) Kıbrıslı Türklerin yok oluş nedenlerinin başında gelen unsurları normalleştirmiş bulunmaktadır” dedi.



Ali Kişmir ayrıca, bu konularla ilgili sergiledikleri duruştan dolayı TES, EL-SEN, KTOEÖS ve KTÖS’e destek belirtti.

