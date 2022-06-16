Basın-Sen: “Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin“

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi önerisinde bulunarak, bunun dışında açıklanacak bir rakamı kabul etmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün yaşanan zamlarla birlikte şu an 7000 TL brüt, 6090 TL net olan asgari ücretin eridiğini ve asgari ücretle çalışanların açlık sınırının altında kaldığını uzun zamandan beridir üzülerek gözlemlediklerini ifade etti.

Hayat Pahalılığının açıklanmasının ardından ivedi bir şekilde toplanıp, karar üretmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan beklentilerinin, asgari ücretin, insani koşullara çekilmesi ve kamu-özel arasındaki makası bir nebze olsun daraltması olduğunu söyleyen Kişmir, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücreti 8 bin- 8 bin 500 TL civarında öngördüğünü açıklaması, yaratılan ekonomik koşullarda, asgari ücretlinin neler yaşadığını görmek istemediklerinin açık bir ispatıdır. Unutulmasın ki, bu bozuk düzeni yaratanların masaya konulmasında ısrar ettikleri 8 bin 500 TL ile bırakın sağlıklı beslenmeyi, tencerede taş bile pişmez”