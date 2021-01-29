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Basın Örgütleri, destek paketine basının da dahil edilmesini istedi

Basın örgütleri ve temsilcileri, hükümetin koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde açıklayacağı destek paketine basın sektörünün de dâhil edilmesi çağrısında bulundu. 

29 Ocak 2021 Cuma 12:45
Basın Örgütleri, destek paketine basının da dahil edilmesini istedi
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Sekiz basın örgütü ve birlik temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, gazeteci ve basın emekçilerinin kamu görevi yaptıklarına işaret edilerek, yüzlerce gazeteci ve basın emekçisinin görev için sağlıklarını tehlikeye atmalarının yanı sıra “işsiz, aşsız, maaşsız” kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), K. T. Gazeteciler Birliği (KTGB), K. T. Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Dış Basın Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Kameramanlar Birliği ve K.T. Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yaptığı ortak açıklamada hükümete iş birliği çağrısında bulundu. 
Ortak açıklamada, “Basın sektörüne, emekçi ve gazeteci odaklı verilecek destek, sizlerin sesinize, sözünüze ve toplumun özgürlüğüne verilecek destektir” denildi.
8 basın örgütünün ortak açıklamasında şöyle denildi: 
“Basın sektörünü̈ eğer gazeteciler sabahlara kadar uykusuz, ayakta, kapılarınızda sizleri beklesin diye ‘açık’ bırakacak ve hiçbir ‘destek’ vermeyecekseniz, kapatınız! Evet, kapatınız ve ‘basını susturan hükümet’ olarak tarihe geçiniz çünkü̈ ‘açık sektör’ kapsamı, kamusal görev ifa eden ve geliri sıfırlanan basını içine alamayacak kadar aldatıcıdır. Basın emekçilerine maaş̧ desteği vermemek, aslında medyayı ‘susturmak’ ve ‘kapatmak’la eş anlamlıdır.

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“Özel gazeteler, radyo, televizyonlar ve internet medyasında görev yapan yüzlerce gazeteci ve basın emekçisi görevi için sağlığını tehlikeye atmanın yanısıra “işsiz, aşsız, maaşsız” kalmak tehdidi ile karşı karşıyadır. Yeniden hatırlatıyoruz; Gazeteciler ve basın emekçileri kamu görevi yapıyorlar. Her daim görevdeyiz ancak en temel gelirlerimizden yoksunuz. Hizmet, üretim, özveri anlamında açık, gelir ve güvence anlamında kapalıyız.” 
Hükümete işbirliği çağrısı yapılan açıklamada, “basın sektörüne, emekçi ve gazeteci odaklı verilecek destek, sizlerin sesinize, sözünüze ve toplumun özgürlüğüne verilecek destektir. Tam da bu nedenle hükümetin açıklayacağı destek paketine basının da dahil edilmesi ve kayıtlı her basın kuruluşuna çalıştırdığı basın emekçisine oranında destek verilmesi talep ediyoruz.  Toplumun doğru bilgilenme hakkı için destek istiyoruz” denildi. 
Açıklamada ayrıca “Sağlığımız için bilimsel kriterlerde verilecek her kararın sonuna kadar destekçisiyiz. Talebimiz basın örgütleri ve temsilcileri olarak karar alma süreçlerinde yer almaktır. Sağlığımızı ve özgürlüklerimizi birlikte koruyacağız!” ifadesine de yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 29.01.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Destek PaketiBasın Örgütleri
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