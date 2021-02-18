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Basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı…

18 Şubat 2021 Perşembe 18:30
Basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı…
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SAĞLIK BAKANI PİLLİ, BASIN ÇALIŞANLARININ AŞILANMA PROGRAMINI YERİNDE İNCELEDİ, BASIN MENSUPLARIYLA SOHBET ETTİ

İLK AŞAMADA SAHADA OLAN BASIN ÇALIŞANLARI AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşı programı çerçevesinde toplam 411 basın çalışanı bugün KTGB Lokali’nde aşılandı.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika, dernekler; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, BAY-SEN, KTAMS, BASIN-SEN, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği tarafından organize edilen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Lefkoşa’daki lokalinde yer alan aşılama programı kapsamında bugün özel ve kamu kurumlarında çalışan toplam 411 basın mensubuna Türkiye’den gönderilen Çin menşeli Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı.

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Aşılama boyunca KTGB Lokali’nde basın çalışanlarıyla ilgilenen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, basın çalışanlarının aşılanma programının iki aşamada gerçekleşeceğini belirterek, bugün ilk olarak 60 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve mesleklerini dışarda icra eden basın çalışanlarının aşılandığını, ikinci aşamada ise geriye kalan basın çalışanlarının aşılanmasının yapılacağını söyledi.

Ali Cansu, KKTC Sağlık Bakanlı Ali Pilli’ye desteği için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın mensuplarının aşılanma çalışmalarını yerinde incelemek için Gazeteciler Birliği lokaline kısa bir ziyarette bulunarak, hem basın örgüt temsilcileri ile hem de medya çalışanlarıyla sohbet etti.

Cansu’nun yanı sıra, aşılamayı organize eden basın kuruluşlarından Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, TAK’ta yetkili sendika KTAMS Başkanı Güven Bengihan, BRT’de yetkili sendika olan Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, Kameramanlar Derneği Başkanı Tarkan Kavaz, Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, KTSYD yöneticileri de aşılama yerine gelerek basın çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Basın mensuplarının ikinci doz aşıları 18 Mart tarihinde yapılacak.

Bugünkü aşılanma programında olmayan diğer basın çalışanlarının aşılanması Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde programlanacak.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 19:59
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