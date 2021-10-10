Basın Konseyi’nde görev yeniden Şule Aker’in

Basın Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Akar, genel kurulda yaptığı konuşmada dünyadan çeşitli örnekler verdi ve “Medyanın anti-demokratik, kişisel ve grup çıkarları doğrultusunda, adil ve doğru haber verme ilkesinden uzaklaşması arzu edebileceğimiz bir ortam oluşturmaz” dedi.

Aker, “Yeni koşullarla ancak yeni kurallarla ve yeni çözümlerle baş ederiz. Karalama ve aşağılama medyada yer almamalıdır. Doğru haber vermek ve doğruları yansıtmak halkımız için takip etmemiz gereken başlıca kurallardan biridir” ifadesini kullandı.

Şule Aker, sosyal medyanın da, yazılı ve görsel medyanın tabi olduğu kurallara tabi olması gerektiğini kaydetti.



Daha sonra yapılan seçimde, Aker yeniden başkanlığa, Taner Erginel ve Mesut Günsev başkan yardımcılıklarına, Ali Hançerli mali sekreter/sayman, Celal Bayar da genel sekreterliğe getirildi.Faal üyeliklere ise Osman Güvenir, Gökhan Güler, Akay Cemal, Mehmet Aldemir, Lütfi Özter, Muharrem Özdemir; Yedek üyeliklere Nurhan Günsev, Beraat Özkan Mustafaoğlu, Yalçın Cemal ve Mert Baştaş; Disiplin Kurulu’na Meral Ertürk, Nazif Bozatlı ve Nermin Volkan seçildi.