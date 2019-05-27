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Basın daveti

Basın daveti

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:41
Basın daveti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs Başkanlığını üstleneceği, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı 30 Mayıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Katılımcılar arasında, ATBD Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi adını taşıyan torunu ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’ın bulunacağı açılış töreninde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

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Tarih    : 30 Mayıs 2019 Perşembe

Saat      : 15:00

Yer       : GAÜ Sağlık Binası Konferans Salonu (Millenium Binası Karşısı)

Anahtar Kelimeler:
Gaü Basın Daveti
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