Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı

BAŞI BOŞ PİTBUL VE KURT KÖPEKLERİ DEHŞET SAÇTI

Ergün YAHAT

Mormenekşe köyünde bu sabah Ümit Koçero'ya ait mandıranın telin altından kazarak içeri giren bir pitbull ve iki kurt köpeği iki adet 3 aylık danayı parçaladı.

Sabahleyin mandırasına giden Ümit Koçero bu köpekleri danaları parçalarken gördü ama arabadan aşağı inenene kadar kazdıkları çukurdan süratle çıkarak uzaklaştıklarını söyledi .

Bölgede bulunan diğer ağıl sahipleride bu olay karşısında huzursuz.

Vatandaşlar belediyeyi başıboş köpekler konusunda toplamaya davet ettiler