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Başhekimlik hayatını kaybeden Demirbilek’le ilgili açıklama yaptı

Başhekimlik hayatını kaybeden Demirbilek’le ilgili açıklama yaptı

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Başhekimlik hayatını kaybeden Demirbilek’le ilgili açıklama yaptı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliği, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Filiz Demirbilek’le ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Demirbilek’in orak hücre anemisi olduğu ve bu hastalıkta geçirilen her türlü enfeksiyon ve sağlık sorunlarının orak hücre anemisi krizini başlatabildiği belirtilerek, yoğun bakım ünitesine alınan hastaya solunum desteği dahil olmak üzere her türlü yaşamsal destek tedavisi verildiği kaydedildi.

Başhekimlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filiz Demirbilek isimli hastanın 6 Şubat 2019 tarihinde pnömoni (zatürre) tanısı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi göğüs hastalıkları servisine yatırılarak tedavisinin başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu hastanın, orak hücre anemisi nedeniyle hastanede uzun zaman takip edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce mevcut gebeliğinin spontan düşükle sonuçlandığının öğrenildiği kaydedilen açıklamada, zatürre tedavisi başlanan hastanın bulgularında gerileme olduğunun görüldüğü ve bu sürede orak hücre anemisi nedeniyle başta hematoloji olmak üzere, ilgili diğer branş hekimlerince de konsülte edilerek tedavisinin düzenlendiği belirtildi.

Akciğer enfeksiyon bulgularının gerilemesine rağmen hastada maalesef orak hücre anemisi krizinin geliştiği ve tedavisine başlandığı kaydedilen açıklamada, genel durumu kötüleşen hastanın yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orak hücre anemisi yaşam boyu süren bir hastalıktır. Tedavi ve takibinde bu hastalarda dalağın ameliyatla alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ameliyatla dalağın alınmış orak hücre anemisi hastalarda enfeksiyon riski artmaktadır.

Hastamızın daha öncesinde operasyonla dalağı alınmıştır. Orak hücre anemisi hastalarda hamilelik risklidir. Ayrıca orak hücre anemisi hastalarının tedavisi ve hastalıklardan korunması süreklilik gerektirir. Bu hastalıkta geçirilen her türlü enfeksiyon ve sağlık sorunları orak hücre anemisi krizini başlatabilmektedir.

Yoğun bakım ünitesine alınan hastaya solunum desteği dahil olmak üzere her türlü yaşamsal destek tedavisi verilmiştir. Genel durumu kötü olan hasta ile ilgili bütün uzman hekimlerden konsültasyon istenmiş olup, ilgili hekimler tarafından takip ve tedavisi yapılmıştır.

11 Şubat 2019 tarihinde saat 11.00 sularında kalbi duran hastanın tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştır ve saat 12.00 sularında hastamız kaybedilmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

 

Son Güncelleme: 13.02.2019 17:16
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