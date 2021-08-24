Başhekim Yenen:Eroğlu’nun sağlık durumu stabildir

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C.Yenen, 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yenen açıklamasında ;

Tedbir olarak yoğun bakım koşullarında tutulan Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu stabildir. Tüm yaşamsal fonksiyonları düzenli olarak izlenmektedir ve herhangi bir cihaza bağlı değildir. Uygulanmakta olan tedavinin olumlu sonuçlarının kısa sürede alınacağı gözlenmektedir.

Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yarın daha detaylı bir açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.