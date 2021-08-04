Başçeri: “Yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren KKTC’de yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum”

Başçeri, “Bu zorlu süreçte, yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i Lefkoşa Büyükelçiliği’nde kabul etti.

Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, “Yaklaşık bir haftadır ülkemizde yangınla mücadele konusunda zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte, bizimle yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriyle, taziyelerini ileterek, çeşitli platformlardaki yardım kampanyalarına destek vererek, bu desteği ve dayanışmayı bizimle gösterdiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’deki programını değiştirerek Antalya’yı ziyaret ettiğine işaret eden TC Büyükelçisi Başçeri, Tatar’a yangın kontrol yönetim merkezinde bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 21 kişilik ekibinin çeşitli araçlarla Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Anadolu’ya doğru yola çıktığını belirtti.

Büyükelçi, bireysel olarak da çeşitli yardım kampanyalarına katkılar olduğunu ifade ederek, bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi’nin de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının başlattığı yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

“TEK YÜREK OLDUĞUMUZU BİZE BİR KEZ DAHA HİSSETTİRDİLER”



Büyükelçi Başçeri, “Bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte göstermiş oldukları dayanışma ve tek yürek olduğumuzu bize bir kez daha hissettirdikleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.Bugün adada da “çok sıcak” bir gün yaşandığını belirten Başçeri, Güzelyurt ve Çamlıbel’de son 80 yılın en sıcak günü yaşandığını ve yangın olasılığına karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Başçeri, hafta sonu orman yangını ile mücadele edildiğini de anımsatarak, vatandaşların sorumlulukla hareket edeceklerinden emin olduğunu söyledi.GÜNSEL: “ANAVATANIMIZLA BİRLİKTELİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK”İrfan Günsel de, yaptığı kısa konuşmada, “Ciğerimiz yandı tabirini hep kullanıyoruz. Bunu hissettik ve buradan Anavatanımızla birlikteliğimizi göstermek istedik. Çünkü Anavatan’a bağlılığımızın, tek yürek oluşumuzun zor dönemlerde de gösterilmesi gerektiğine de inanıyoruz” dedi.“Televizyonlarda, basında görülenin çok ötesinde bir felaket yaşanıyor” diyen Günsel, kurum olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini ve bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak adına başlattığı bağış kampanyasına katkıda bulunduklarını söyledi.