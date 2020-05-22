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Başçeri ve Sucuoğlu’ndan Lapta Huzurevi’ne bayram ziyareti

22 Mayıs 2020 Cuma 19:34
Başçeri ve Sucuoğlu’ndan Lapta Huzurevi’ne bayram ziyareti
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TC SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA DAĞITTIĞI HİJYEN PAKETLERİNDEN KKTC’YE DE GÖNDERİLDİ

BAŞÇERİ: “PAKETLER, KKTC’DEKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA DAĞITILACAK”

SUCUOĞLU: “TÜRKİYE’NİN KKTC’YE KATKILARI BU SÜREÇTE DE SÜRDÜRDÜ… ÖZELLİKLE SAĞLIKTAKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN FEDAKARLIK GÖSTERİLDİ”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lapta Huzurevi’nde kalan vatandaşlara bayram ziyaretinde bulundu, hijyen paketi armağan etti.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koronavirüs salgını için hazırlayarak Türkiye’de 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığı hijyen paketlerinden KKTC’ye de gönderildi.  TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülkeye gönderilen, maske ve kolonyadan oluşan paketler bugün Lapta Huzurevi’ndeki yaşlılara da dağıtıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Lapta Huzurevi’ne giderek vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutladı.

Basına açıklamalarda bulunan Büyükelçi ve Çalışma Bakanı, halkın bayramını da kutlayarak koronavirüsle ilgili önlemlere uyulmasını istedi.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesi olarak KKTC’ye gönderilen hijyen paketlerinin buradaki 65 yaş üstü vatandaşlara da dağıtılacağını kaydetti.

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Başçeri, elçilikle iş birliği içinde olan hükümete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, kaymakamlıklara, Türk Kızılayı ve Kıbrıs Türk Kızılayı’na teşekkür etti.

Covid-19 salgınıyla ilgili de açıklama yapan Başçeri, bu konuda önemli bir mücadele verildiğini, bir noktaya gelindiğini kaydederek, “Rehavete kapılmamalı, tedbirlere uymaya devam etmeliyiz” dedi.

Önlemler nedeniyle Ramazan ayının hiç alışık olunmayan şekilde geçirildiğini de söyleyen TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, bu Ramazan Bayramı’nın da bundan sonraki bayramların da sağlıklı ve güzel geçmesini diledi.

İnsanların zaman zaman tedbirlerden sıkıldığını, bunu Türkiye’de de burada da gözlemleyebildiklerini belirten Başçeri, vatandaşların bir süre daha sabırla açıklanan önlemlere uymasını istedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da KKTC hükümeti olarak TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Sucuoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye katkılarının bu süreçte de sürdürdüğünü, özellikle sağlıktaki eksikliklerin giderilmesi için fedakarlık gösterildiğini belirtti.

Sucuoğlu, Türkiye’de de koronavirüsle ilgili mücadelenin sürdüğünü kaydederek, hijyen paketlerinin adaya ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sucuoğlu, halkın Ramazan Bayramı’nı da kutladı, önlemler konusunda uyardı.

Açıklamaların ardından Sucuoğlu ve Başçeri, Lapta Huzurevi’ni dolaştı, huzurevinde misafir edilen vatandaşlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Son Güncelleme: 22.05.2020 19:42
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