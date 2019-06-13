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Başçeri, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

Başçeri, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Başçeri, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen görüşmede, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş,  TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Eylem Vayvada, Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na Maliye Bakanlığı görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Başçeri, “Uzun yıllar KKTC’de bürokrat olarak hizmet etmiş birisi olarak şimdi siyasette Maliye Bakanlığı’nın başına gelmiş durumdasınız. KKTC’de yeni kurulan hükümette Maliye Bakanlığı görevini üstlenmiş olmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin ve hayırlı olsun” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın kıymetli ve yetenekli bir kadrosu bulunduğunu, liyakat ve ehliyetle görevlerini yaptıklarını söyleyen Başçeri, Amcaoğlu’nun da bu güçlü ekiple birlikte güzel işlere imza atacağına inanç belirtti.

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Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği olarak kendilerinin de tüm birimleri ile birlikte yapılacak çalışmalara her türlü yardım ve desteği sağlamak için hazır olduklarını ifade etti.

AMCAOĞLU

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bize gönülden desteği ve her zaman birlikte yürüme azmi, bizi daima heyecanlandırmıştır” diyerek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu ülkenin bir evladı olarak, KKTC’nin bugünlere hangi meşakkatli çalışmalar ve fedakârlıklarla gelindiğini bildiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk Halkı’na olan desteğinin daima kendilerine güç verdiğini söyledi.

Amcaoğlu, Türkiye’nin KKTC’nin önünde engel olma gibi bir gailesi olmadığını, yol haritasında hem finansal, hem de bilgi anlamında sonsuz destek sunduğunun herkes tarafından da bilindiğini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında ne yapılması gerektiğinin birincinde olduklarını kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Ne yapılması gerektiği noktasında kararlarımız net bir biçimde ortadadır. Bunu bir yol haritası, tarihsel anlamda sıraladığımızda en azından Aralık sonuna kadar Maliye Bakanlığı’nın çok önemli bir sorumluluğu olduğunu, ekibimizle de konuşup paylaşıyoruz. Bu süreçte Başbakanlıktan sonra, belki de en büyük sorumluluk ve görev Maliye Bakanlığı’na düşmektedir. Bunu açıkça ifade ediyorum. Çünkü yaşanan ekonomik krizden çıkmış bir ülkenin gerçekten ateş içine düşmüş, tabiri caizse cayır cayır yanan insanının yüreğine su serpmek bizim en önemli görevimizdir. ” 

Son Güncelleme: 13.06.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Ali Murat BaşçeriOlgun Amcaoğlu
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