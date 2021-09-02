Başçeri, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, “samimi” bir ortamda geçen görüşmede Başçeri Din İşleri Başkanlığı’na gereken önemin ve desteğin verileceğinin söyledi.
02 Eylül 2021 Perşembe 18:15
Son Güncelleme: 02.09.2021 18:24
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yeni göreve başlayan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.
Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, “samimi” bir ortamda geçen görüşmede Başçeri Din İşleri Başkanlığı’na gereken önemin ve desteğin verileceğinin söyledi.