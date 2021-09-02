Başçeri, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, “samimi” bir ortamda geçen görüşmede Başçeri Din İşleri Başkanlığı’na gereken önemin ve desteğin verileceğinin söyledi.

Din İşleri Başkanı Ünsal da ziyaret ve desteği için Başçeri'ye teşekkürlerini ileterek, ileriki süreçte her türlü istişareye açık olduklarını kaydetti.