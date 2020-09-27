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Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir

KKTC Başbakanı Tatar, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıya ilişkin, "Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2020 Pazar 14:11
Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
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 Başbakan Ersin Tatar, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalara ilişkin Facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Tatar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

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"Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır."

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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