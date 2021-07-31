Başbakanlıktan açıklama; “Büyük bir felaket önlendi“

Başbakanlık yaptığı yazılı açıklamada, yangının söndürülmesine katkı koyan herkese ve yangın helikopteri talebine kısa sürede olumlu yanıt veren İngiliz Üsleri yetkililerine teşekkür etti.

Açıklamada şöyle denildi:



"Yangının başlamasıyla birlikte başta Orman Dairesi, İtfaiye, Belediye, Sivil savunma, Güvenlik güçleri ve halkımız yangın yerine intikal ederek olağanüstü bir çaba ortaya koyarak yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamışlardır. Yangınla ilgili olarak Başbakanlık Afet ve Aci̇l Durum Yönetimi Komitesi’de hızla toplanarak gerekli koordinasyonu sağlamış ve ihtiyaçlar belirlenmiştır. Ülkemizde bulunan yangın helikopterinin Türkiye Cumhuriyetinde yer alan büyük orman yangınlarına müdahale için gönderildiğinden bu yangına müdahalede kullanılmak üzere yangın helikopteri için Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla İngiliz Üsleri ile gerekli bağlantı kurulmuştur. Yangının kontrol altına alınması nedeniyle İngiliz Üslerinden gelen olumlu yanıta rağmen yangın helikopterine ihtiyaç duyulmamıştır. Bu çerçevede yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlar ile halkımıza, ayrıca yangın helikopteri talebimize kısa sürede olumlu yanıt veren İngiliz Üsleri yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz."