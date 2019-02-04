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Başbakanlıkta "afet Anında Vatandaşın Nasıl Bilgilendirileceğine İlişkin Protokol" İmzalandı

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi

Başbakanlıkta "afet Anında Vatandaşın Nasıl Bilgilendirileceğine İlişkin Protokol" İmzalandı

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:18
Başbakanlıkta

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi "Afet Anında Vatandaşın Nasıl Bilgilendirileceğine İlişkin Protokol" imzaladı. 

Protokol; Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalandı.

Protokol ile; herhangi bir afet durumuna karşı yaşanacak olan psikososyal travmalara müdahale ve önleyici tedbirlerle ilgili eğitimlerin verilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, halka en doğru ve sağlıklı haberlerin en kısa ve pratik şekilde iletilmesi hedefleniyor.

Başbakanlıkta imzalanan protokole, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hasan Alicik, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, KKTC Telsim\'den Fevzi Tanpınar ve KKTC Turkcell\'den Hakkı Emre Laçiner imza koydu.

Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı Hasan Alicik, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, komitenin doğal afet sonrası kısa vadede yapılacak 11 madde ve 2 orta vadede atılacak adımları adım adım hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Alicik, Doğanın artık daha öfkeli olduğunu, bu yüzden devlet ve bireyler olarak daha iyi hazırlanmak ve afetlere karşı adım atmak için önlem almak zorunda olduklarını kaydetti. 

Acil afetlere karşı planlı olmanın önemine işaret eden Alicik, acil afetlerin devletin de bireylerin de sorunu olduğunu, bu yüzden acil afetlerde insanın eğitimi yanında iletişim ve bilginin de önem taşıdığını vurguladı. 

Tüm bunların bilinciyle bu sorunları giderici uygulamaları adım adım hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Alicik, protokol ile; gsm operatörlerinin acil ve Afet durumunda tüm bilgileri vatandaşların cep telefonlarına ücretsiz kısa mesaj göndereceğini kaydetti. 

Afet durumlarında nasıl davranılacağının bilgi verileceğini, bunun yanında YYK ile işbirliğinde tüm tv ve radyo yayınları kesilerek olayların vatandaşa anında duyurulacağını söyledi. 

İletişim kanallarının daha güçlü hale getirileceğini söyleyen Alicik, DAÜ\'nün de bireyleri ve toplumu eğitmek için kamu spotları hazırlayacağını söyledi. 

Tabipler birliği ile de Kişilerin doğal afet ile ilgili travma ve krize müdahale için ekip oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Alicik, hedefin ilk an müdahalesi yanında Acil müdahale ekiplerine de destek vermek olduğunu söyledi. 

Okul rehberleri basına ve yöneticilere yönelik bilgilendirme yapılacağını da anlatan Alicik, Çalışmaların adım adım sürdüğünü, Felaket sonrası havadan elde edilen görüntülerin haritalara işleneceğini bundan sonra ellerinde bilgi olacağını, Su birikintileri ve taşkınların da haritalara işlenip tedbirlerin alınacağını anlattı. 

Alicik, İlgili kurumlara sağladıkları destekten ötürü de teşekkür etti. 
Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da, bu konunun önemli bir konu olduğunu belirterek, "Doğal afette Travmalar yaşanabiliyor örneğini Aralık ayında gördük, en baştan bunları en az zararla atlatmak en önemlisi. hekimler olarak kriz anında insanlara travma ve sağlık problemlerini atlatması için desteğe hazırız" dedi. 
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da, afetlere karşı kamu spotları hazırlayıp halkı yaş gruplarına göre mesajlarla hazırlayıp bilgilendireceklerini belirterek, olayların öncesinden bu bilgilendirmelerle kişilerin olaylara daha hazırlıklı olacağına inanç belirtti. 

KKTC Telsim\'den Fevzi Tanpınar  ise, bugün atılan adımın, iletişimin etkin sağlıklı hızlı bir şekilde bilgi vermek amacıyla kullanılması için büyük önem taşıdığını söyledi. Tanpınar, doğal afette teknolojinin önemli bir yer tuttuğunu da belirterek, iletişimin hayatın her alanında önemli olduğunu, bu yüzden teknolojiyi en hızlı şekilde kesintisiz kullanacaklarını ifade etti. 

KKTC Turkcell\'den Hakkı Emre Laçiner de, bu adıma destek vermekten ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, iletişimin vatandaşın acil Afet durumlarında yönlendirilmesi için önemine vurgu yaptı. 

(EMR/ŞEB) FOTOĞRAFLI 
Haber: Emir Ertorun Fotoğraf: Süleyman Önal
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