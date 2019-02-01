Başbakanlıkta Acil Afet İle İlgili Protokol İmzalanacak

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında protokol anlaşması imzalanacak.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, protokoller ile; herhangi bir afet durumuna karşı yaşanacak olan psikososyal travmalara müdahale ve önleyici tedbirlerle ilgili eğitimlerin verilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, halka en doğru ve sağlıklı haberlerin en kısa ve pratik şekilde iletilmesi hedefleniyor.



Paydaşlarla birlikte yapılacak protokol imza töreni 4 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Başbakanlık Toplantı Salonu’nda yer alacak.



(EMR/HÖ)