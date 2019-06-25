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Başbakanlıkta yeni görevden alma ve atamalar açıklandı

Başbakanlıkta yeni görevden alma ve atamalar açıklandı

25 Haziran 2019 Salı 14:48
Başbakanlıkta yeni görevden alma ve atamalar açıklandı

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI’NA ŞAHAP AŞIKOĞLU ATANDI

LEMAN ASLIM YENİDEN BAŞBAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ OLDU

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’na yarından itibaren geçerli olmak üzere, daha önce de  müsteşar olarak  görev yapmış olan Şahap Aşıkoğlu atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü atama ve görevden almalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, bu görevi 2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında da yapmış olan Leman Aslım, bugünden itibaren yeniden atandı. Aslım, 2018 yılından beri müşavir konumundaydı. 
Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Erkan Okandan bugünden itibaren geçerli olmak üzere bu görevinden alındı.    
Bu arada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Veçhi Cezaroğlu da, bugünden itibaren geçerli olmak üzere bu görevinden alındı. 
 

Son Güncelleme: 25.06.2019 18:20
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