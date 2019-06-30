Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu  Tarafından “doğayı Hisset” Sloganıyla,  Sağlıklı Yaşam Ve Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık  Etkinliği  Düzenlendi

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası” dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

“26 Haziran-30 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası” kapsamında dün akşam Alsancak Milli Parkı’nda, ”Doğayı Hisset” sloganıyla, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklarla mücadeleye farkındalık etkinliği düzenlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Belediyesi, Alsancak Park, Biyologlar Derneği, Fizyoterapistler Birliği, Doğa İzcileri Derneği, Atletizm Federasyonu ve Afrodizyak Organizasyon işbirliğinde gerçekleşen, çocuklar, gençle ve yetişkinlere yönelik bu etkinlikte, gençlerin uyuşturucudan uzak tutmak için, spora, sosyal aktivitelere yönlendirilmesi, doğanın içinde olması ve aileleriyle birlikte vakit geçirmesinin önemine dikkat çekildi.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, Gamana Danışmanlık Merkezi gençlerinin hazırladığı dans gösterisiyle başladı.

Etkinliğin açılışında HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Başbakan Ersin Tatar, konuşma yaptı.

ROGERS

Rogers konuşmasında, ülkede uyuşturucuyla mücadele konusunda yürünecek uzun bir yol olduğuna vurgu yaparak, bu mücadelede toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturulması , gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için, devlete belediyelere, sivil toplum örgütlerine ve ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Rogers, gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için ebeveynlerin yapabileceği en önemli şeyin gençleri spora, sanata müziğe farklı etkinlik ve hobilere yönlendirmek olduğunu belirtti.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede, toplumsal farkındalık düzeyi ne kadar yüksek olursa uyuşturucu ve bağımlılığa karşı koruma zırhının o kadar güçlü olacağını belirtti.

Komisyonun kuruluş sürecinde, tüm kurum kuruluş sivil toplum örgütlerine işbirliği çağrısı yaptığını ve bugün bu kesimlerden mücadelelerine büyük destek ve katkı aldıklarını söyleyen Karaokçu, çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Karaokçu, haftanın açılışını, “alo Danışmanlık ve Destek Hattını” devreye sokarak yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi ve uyuşturucuyla mücadelede yürünecek uzun yol olduğunu dile getirdi.

ATASER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, Alsancak Milli Parkında bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu organizasyonun Milli Parktaki ilk etkinlik olduğunu kaydetti.

Belediye yöneticilerinin, gençleri çocukları uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılacak her türlü çalışmaya katkı koyması gerektiğini dile getiren Ataser, Alsancak Belediyesi olarak her zaman bu mücadeleye katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Belediye olarak gençleri spora sanata yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sanatsal sportif sosyal ve kültürel alanlar ve aktiviteleri çoğaltacaklarını vurgulayan Ataser, organizasyona kaktı koyan herkese teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun ülkede çocukları gençleri uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, Alo Danışmanlık ve Destek Hattını hizmete koyarak startı verilen haftada, birçok önemli farkındalık etkinliğinin hayat bulacağını ifade etti.

Tatar, KKTC’nin geleceği olan gençlerin, iyi eğitim alarak, kötü alışkanlıklardan uzak kalarak ve günün sonunda memleket , ülke ve insan sevgisiyle eğitilmeleri , ona göre şekillendirilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Uyuşturucu illetini ülkeye taşıyan, gençlere ve çocuklara ulaştıran ellerin kırılması, bunu yapan kötü insanların ülkeden defedilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, bunun en büyük kötülük ve en büyük insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Ülke geçleri ve insanını uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tatar, KKTC ‘de bütün bunların karşısında durabilmek için, gençlere güzel ortamları yaratarak gençlere boş vakit bırakmadan ,onları güzelliklere çekerek, layık oldukları eğitime ve düşünceyle gelişmelerine kaktı sağlayacak imkanların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren eğitilerek topluma kazandırılmasının, toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önem taşıdığını belirten Tatar, KKTC devletinin gelişmesi için bunun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençler ve çocukların bu tehlikelere bulaşmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Tatar, “Çocukların, gençlerin KKTC’ye yakışır şekilde yetişmeleri , topluma kazandırılmaları ve dünyalı olmaları esas hedefimiz olmalıdır. Onun için bu uğraşı veren , KKTC’ye layık gençler olarak yetişmesi için gerekli imkanların verilmesi, her şeyin bizler tarafından sağlanması, devletin güçlenmesi , devleti, ileriye bakarken çağdaş boyutlarda gençlerin ileriye taşıyabilmesi hepimiz için bir hedef olmalıdır” diye konuştu.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun , haftaya yönelik farkındalık çalışmalarını yıl içine yayması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, komisyona çalışmalarında her türlü katkı ve desteği sağlayacağı sözünü de verdi.

Etkinlikte, Biyologlar Derneği Önderliğinde çocuklara yönelik çevre farkındalık ve hazine avı yarışması, Fizyoterapistler Birliği önderliğinde Tai-Chi Chi Gong Body Awareness ve Gün Batımı yogası, satranç turnuvaları, Çocuklara sevgi aşılıyoruz sloganıyla Doğa İzcileri Derneği önderliğinde Halat Çekme , ip atlama, yakan top, çuval yarışı , yumurta taşıma yarışı gibi oyunlar, Atletizm Federasyonu işbirliğinde yetişkin ve çocuklara yönelik engelleri sevgiyle aşıyoruz sloganlı “Parka meydan oku” yarışması, müzik dinletileri ve konserler yer aldı.

Etkinlik, ödül ve plaket takdim töreniyle sona erdi.

(ÖZ/HA)