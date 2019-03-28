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Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun "çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" Projesi Devam Ediyor

DEĞİRMENLİK BÖLGESİ İLKOKULLARINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun "çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" Projesi Devam Ediyor

DEĞİRMENLİK BÖLGESİ İLKOKULLARINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

28 Mart 2019 Perşembe 16:24
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun

DEĞİRMENLİK BÖLGESİ İLKOKULLARINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

KARAOKÇU: “MUTLU ÇOCUK MUTLU TOPLUM DEMEK”

KARAVEZİRLER: “ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocukları, gençleri ve toplumumuzun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslemesi adına geliştirdiği Kişisel Gelişim Seferberliği çerçevesinde hayata geçirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” devam ediyor.
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre projenin bir ayağı olan “Sevgi Atölyeleri” çalışmaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi ve Kişisel Gelişim Merkezi MyEDUCO ile işbirliğinde sürüyor.
“Mutlu çocuk, mutlu toplum” ilkesi ile Beden Dili ve İletişim Uzmanı Riccon İlhan Doğan ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Marziye İlhan tarafından verilen eğitimler Değirmenlik İlkokulu ve Minareliköy İlkokulu’nda sürdürüldü.
Minareliköy İlkokulu öğrencilerine yönelik yapılan eğitim çalışmasını Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da izledi.
KARAVEZİRLER
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde hayata geçirilen eğitimlerin okul yönetimleri tarafından büyük beğeni ile karşılandığını söyledi.
Böylesi bir çalışmaya ortak olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Ali Karavezirler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibine teşekkür etti.
Karavezirler, çocukların ve gençlerin gelişmesine yönelik bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, “Mutlu çocuk. Mutlu toplum” ilkesi ile geliştirdikleri “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi’nde en kapsamlı eğitim çalışmasını Değirmenlik Bölgesinde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve okul yönetimlerine teşekkür etti.
Projeye katılan çocuklara “Kendini tanıma; Biz kimiz?; İlgi alanlarım - Becerilerim; zayıf, güçlü yönlerimiz; Sevilen yönlerimiz - sevilmeyen yönlerimiz; Nezaket kurallarının iletişimdeki önemi; DDK (Dinle düşün konuş); Özgüven; Konsantrasyon; Olumlu düşünmek; Hayır demek; Mücadele ruhu; Öfke kontrolü; ve Stres ile baş etmek” gibi değerler interaktif bir eğitimle veriliyor.
(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI

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