Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu El-sen İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, bugün süresiz genel greve başlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Köseoğlu, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşüyor.

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