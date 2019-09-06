Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu El-sen İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, bugün süresiz genel greve başlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile bir araya geldi.
(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, bugün süresiz genel greve başlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile bir araya geldi.
Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, bugün süresiz genel greve başlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile bir araya geldi.
(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI