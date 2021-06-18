Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Nefese Dönüş Projesi” devam ediyor

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 25 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

PAZAR GÜNÜ NEFES EKSERSİZİ VE YOGA ETKİNLİĞİ İLE BİRLİKTE AKDENİZ SAHİLİNDE TEMİZLİK YAPILACAK

SERGİ VE GÖSTERİ GECESİ 3 TEMMUZ CUMARTESİ AKŞAMI YAPILACAK

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile bazı sanatçı ve düşünürlerin iş birliğinde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” projesi devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çerçevesinde dans, heykel, resim, tiyatro, seramik, film, video, perküsyon, şan ve söyleşileri kapsayan atölye çalışmaları, projenin ana mekanı olan Lefkoşa Surlar içerisinde bulunan Mahmut Paşa Otoparkı’nın damında yapılıyor ve bazı atölyeler ise Mekan Sharpa’da gerçekleştiriliyor.



Kreatör Abdullah Denizhan’ın liderliğinde yapılan atölye çalışmalarına “yoğun ilgi” olduğu belirtilen açıklamada, 25 Haziran’a kadar devam edecek atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin https://rhythmofbreath.live/ adresinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.Atölye çalışmalarında sanatçı olarak Abdullah Denizhan; Oya Yaşarcan Silbery, Dicle Özlüses, Leman Cankat, Leman Yavaş, İzel Seylani, Ayça İnal, Tuğçe Doygunel, Mehmet Doğu Karaman, Gürgenç Korkmazel, Hikmet Uluçam, Nevin Ersoy, Layla Edward, Korhan Akbaytogan, Salih Sevindik, Görkem Müniroğlu, Nadir Aydın, Asya Akmandor, Derya Ulubatlı, Oya Silbery ve Hanife Tayerreci yer alıyor.Nefese Dönüş Projesi kapsamında 3 Temmuz Cumartesi akşamı ise Mekan Dam’da atölye çalışmalarından oluşturulacak ortak vizyon çerçevesinde Sergi ve Gösteri Gecesi gerçekleştirilecek.20 Haziran Pazar günü ise Akdeniz Sahili’nde Ogga Team Kıbrıs Amatör Balıkçılık Grubu’nun desteğinde, Nefes Eksersizi Yoga Etkinliği ve sahil temizliği yapılacağı, etkinliğin saat 16.00’da başlayacağı bildirildi.