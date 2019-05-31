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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek

31 Mayıs 2019 Cuma 15:33
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek

Pazar günü heyecan doruğa çıkacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele  Komisyonu’nun “Çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol ve uyuşturucu etkisi altında yollarda kaybetmek istemiyoruz. Kendileri ve başkalarının hayatlarını riske sokacak şekilde yollarda sürat yapma yerine, tüm dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde hız yapılmasına  olanak yaratmak” amacıyla “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile araba sporlarına  yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

 “Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım-Hızlı Olan Pistte Kazansın” ilkesi ile Afrodizyak Organizasyonla düzenlenen  15. Short Shift Drag 400 yarışı 2 haziran Pazar günü Ercan Tünel Yolu’nda gerçekleştirilecek.

KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla, uluslararası düzeyde gerçekleşecek “15. Short Shift Drag 400” yarışı saat 18:00’da başlayacak.

Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC Polise Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, işbirliğinde düzenlenen  “15. Short Shift Drag 400” yarışı  Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde  yapılacak.

Yarış güvenliği Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, alan güvenliği ise  Polis, Değirmenlik Belediyesi ve özel güvenlik  ekipleri tarafından sağlanacaktır.

Her yarış olduğu gibi binlerce izleyicinin katılımıyla  gerçekleşmesi hedeflenen  yarış sonucunda kategorilere  göre kupa ve ödüller takdim edilirken, pist rekorunu kıran yarışçıya da   ayrı ödül takdim edilecektir.

Anahtar Kelimeler:
15.Drag Yarışı
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