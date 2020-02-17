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Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Beyarmudu Belediyesi İş Birliğini Güçlendiriyor

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARINDA YENİ PROJELEREE İMZA ATILACAK 

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Beyarmudu Belediyesi İş Birliğini Güçlendiriyor

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARINDA YENİ PROJELEREE İMZA ATILACAK 

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:18
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Beyarmudu Belediyesi İş Birliğini Güçlendiriyor
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EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARINDA YENİ PROJELEREE İMZA ATILACAK 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Beyarmudu Belediyesi’nin iş birliğini daha üst düzeye taşıma konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Bu çerçevede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu , Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Koordinatörü Teyfide Tecel Tremeşeli, Uzman Klinik Psikolog Şahin Karasalih, GAMANA Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Direktörü İpek Kabidan, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Zeki Tuncelli’nin katılımıyla bit toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, “Motion Freedom” projesi yanında bağımlılıklarla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının iş birliği halinde daha ileri noktalara getirilmesi ele alındı.

EDİP

Başbakanlık’yan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile bugüne kadar eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda çok verimli bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

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2020 yılında da bu iş birliğini gerek eğitim, gerekse farkındalık ve çeşitli etkinliklerle daha ileriye taşıma amacında olduklarını kaydeden Edip, çocukların ve gençlerin geleceği adına böyle bir işbirliğini yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise komisyon olarak, verilen mücadelenin çok daha ileri noktalara ulaşabilmesi adına KKTC’nin her köşesindeki her bireye ulaşma amacında olduklarını söyledi.

Bu anlamda yerel yönetimlerle işbirliklerine büyük önem verdiklerini kaydeden Hasan Karaokçu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e sürdürülebilir iş birliği konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Karaokçu, 2020 yılında Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde gerek eğitim, gerekse farkındalık çalışmalarında çok güzel projelere imza atacaklarını da vurguladı. 


 

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Son Güncelleme: 17.02.2020 16:27
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