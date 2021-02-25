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Başbakanlık'tan basın açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 3 Mart Çarşamba günü Ankara’da imzalanacak.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:44
Başbakanlık'tan basın açıklaması
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Protokole, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner imza koyacaklar.
Protokolle ilgili teknik çalışmalar Ankara’da sürdürülüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nin  katıldığı Ankara’daki teknik çalışmaların bugün tamamlanması planlanıyor.
Başbakan Ersan Saner ise Protokol İmza Töreni için, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’la birlikte 3 Mart Çarşamba günü Ankara’da olacak.

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Başbakan Ersan Saner’le Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çarşamba günü saat 14.00’te  ikili görüşme yaptıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayacaklar.
Saner ve Oktay imza töreninden sonra basına açıklamalarda bulunacaklar.
Protokol’de özet olarak Türkiye’nin 2021 yılı içinde Kovid-19’la mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı katkılar, bütçeye, reel sektöre, alt yapıya sağlayacağı destek, hibe ve krediler yer alacak…
Protokolle hedef olarak ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kovid-19 salgın sürecini en az sıkıntı ile atlatması, ekonomik sıkıntıların aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girmesi ile, e devlet için gerekli çalışmaların tamamlanması, kamunun daha etkin, verimli hale gelmesi olarak öngörülüyor

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Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Protokolü
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