Başbakanlık'ta “enerji” toplantısı

NAMİ: “FİYAT AYARLAMASININ KAÇINILMAZ OLMASI DURUMDA, BUNUN ASGARİ SEVİYEDE TUTULMASINA YÖNELİK HASSASİYETİMİZİN DEVAM EDECEĞİNİ SENDİKA İLE PAYLAŞTIK.”

Başbakanlık’ta bugün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkilileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIB-TEK'in varlığını güçlendirerek devam ettireceklerini vurguladı, ihale sürecinin de devam edeceğini kaydetti.

Nami, uzun zamandır elektrik fiyatına artış gelmemesi için azami seviyede gayret gösterdiklerini belirterek tüm çabalara rağmen, önümüzdeki dönemde fiyat ayarlamasının kaçınılmaz olması durumda ise, bunun asgari seviyede tutulmasına yönelik hassasiyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda yapılacak değişiklik için henüz bir isim belirlenmediğini, bu konuda, ilgili tüm tarafların öneri yapmakta özgür olduğunu ve önerilen isimlerin değerlendirileceğini de söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Bakan Nami, son günlerde gündemde yer alan KIB-TEK ile ilgili konuları, kurumda yetkili sendika olan EL-SEN ile birlikte, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirdi.

"KIB-TEK'İN VARLIĞI GÜÇLENDİRİLEREK DEVAM ETTİRİLECEK"

Nami toplantı sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bugün EL-SEN ile Sayın Başbakan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirerek, KIB-TEK ve enerji konularını birlikte ele aldık. Bahse konu toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, KIB-TEK'in varlığını güçlendirerek devam ettireceğinin altını bir kez daha çizdik. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de kamu yararına olacak gerekli yatırımların düzenli ve zamanlı bir şekilde hayata geçirileceğini vurguladık.

Toplantıda ayrıca, 25 Ocak’ta Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilmiş olan ihale sürecinin de devam etmekte olduğu ve sürecin Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonlandırılacağı konusu da ifade edildi.

Toplantıda fiyat düzenlemeleri konusunu da değerlendirdik. Vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak, uzun zamandır fiyatlara artış gelmemesi için azami seviyede yürütülen gayretleri paylaştık. Tüm çabalara rağmen, önümüzdeki dönemde fiyat ayarlamasının kaçınılmaz olması durumda ise, bunun asgari seviyede tutulmasına yönelik hassasiyetimizin devam edeceğini de sendika ile paylaştık.”

YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda yapılması gündemde olan değişiklik konusunda da konuştu.

Nami, yönetim kurulunda yapılacak değişiklik için henüz bir isim belirlenmediğini, bu konuda, ilgili tüm tarafların öneri yapmakta özgür olduğunu ve önerilen isimlerin değerlendirileceğini aktardı.