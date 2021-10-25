Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı heyetini kabul etti

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi’nin çalışmalarına katkı koymak ve karşılıklı işbirliği ve dayanışmanın artırılması için neler yapılabileceği hususunda görüşmeler yapmak üzere ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Uzmanı Dr. Murat Duran ve İsmail Haspolat’ı kabul eden Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bu konuda yürütülen çalışmaların Gençlik Dairesinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesine ve Türkiye’deki Gençlik Hizmetlerinin bilgi birikimi ile olanaklarından yararlanmanın ülkemiz gençliği için çok yararlı bir çalışma olacağına vurgu yaptı.

Ziyarette Başbakan Müsteşarı Cahitoğlu’na Gençlik Spor Bakanlığı’nın bir hediyesi de takdim edildi.



Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de hazır bulundu.