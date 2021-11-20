banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner404
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında bakanlar, ekonomik örgütler ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alıyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:15
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Sucuoğlu, önemli bir görev için toplandıklarını ifade ederek, Covid salgını ve döviz artışından dolayı ülkede ekonomik sıkıntılar ve daralmalar yaşandığına işaret etti.

“Vatandaşlarımızın bundan dolayı yaşadığı zorlukları görüyorum hissediyorum ve üzülüyorum” diyen Sucuoğlu, ülkede bazı kesimlerin kazancının döviz olsa da gerçek kazancın TL olduğunu, dövizdeki artışın da yurttaşları sıkıntıya soktuğuna dikkat çekti.

Hükümet olarak görevde kalış sürelerinin kısa olacağını ancak 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimden sonra da göreve devam edeceklerine inandığını söyleyen Sucuoğlu, Covid ve dövizin ekonomiye etkilerini kısa sürede kaldırmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC’nin gelir kaynağının çok geniş olmadığını, bu yüzden taze gelir kaynağının nasıl yaratılabileceği konusunda öneriler almak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

“Ekonomik yaşamımızın top yekün yenilenmeye ihtiyacı vardır” diyen Sucuoğlu, hükümet olarak bugün ortaya çıkacak kısa vadeli önerilerin hemen hayat bulması için çalışacaklarını söyledi.

Orta ve uzun vadeli önerilerden de seçim sonrası yararlanacaklarını, bu tip toplantıları yapmaya devam edeceğini ve gelen önerilerden her zaman yararlanacağını ifade eden Sucuoğlu, kısa vadede yapılacaklar üzerinde özellikle duracaklarını, önerilerden hemen yararlanıp adımlar atacaklarını söyledi.

Bakanlar ve bürokratların önerileri titizlikle değerlendirileceğini ve hemen adım atılacağını ifade eden Sucuoğlu, ülkedeki durum tespitini de paylaştı.

Başbakan Sucuoğlu, özellikle Covid salgınının dünyayı etkilediğini, kapanmanın ekonomiyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gayri milli hasılanın kişi başı 10 bin 55 dolara düştüğünü, büyüme hızını. -16,2’ye düştüğünü ifade eden Sucuoğlu, işsizliğin de 10,1 olduğunu söyledi.

Turizm gelirinin 912 milyon dolardan 165 milyona düştüğünü, Yüksek öğrenimde 786 milyon dolar gelirin 384 milyon dolara gerilediğini ifade eden Sucuoğlu, İhracatın 106 milyon dolar İthalatın ise 1 milyar 319 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Yüksek öğrenimde özellikle Türkiye uyruklu öğrenci sayısının son üç yılda 11 bin azaldığını, Üçüncü uyruklu öğrenci sayısının ise 11 bin arttığını söyledi.

banner341
Gelen yolcunun 6 kat azalmayla 388 bine düştüğünü de söyleyen Sucuoğlu, genel rakamların sıkıntılı bir süreçte olduğunu ve doruk noktasına doğru ilerleme olduğunu gösterdiğini işaret etti.

Sucuoğlu, özellikle bugün ekonomi için acil neler yapılabilir, temel gıda maddelerinde nasıl önlem alınabilir, zorda olan vatandaşlara nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını ifade etti.

Orta vade yapılacak planlamaların 5 yıllık süreci kapsayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Turizm eğitim müteahhitlik yanında yeni sektörler nasıl açılabilir” konusunda çalışmalar yapacaklarını, çünkü yeni sektörlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sıcak paraya erişmede etkili olacak yasal süreçleri hızlı bir şekilde hayata geçirecek çalışmalara devam edeceklerini de söyleyen Sucuoğlu, bu çerçevede bugün ortaya konacak önerilerin kendileri için önemli olduğunu, bunların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği başkanları da söz alarak önerilerini sundu.

Toplantı, ara sonrası üniversite temsilcilerinin sunumu, değerlendirme toplantısı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

BAĞIMSIZLIK YOLU BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Bağımsızlık Yolu, toplantının yapıldığı otel önünde basın açıklaması yaptı.

“Kriz emekçinin krizidir, ultra zenginlerin değil” başlıklı basın açıklamasında, döviz artışı ve TL’nin değer kaybına işaret edilerek, toplantıya, “krizin gerçek mağdurları” emekçilerin temsilcilerinin çağrılmaması eleştirildi.

Açıklamada, “alım gücünün korunabilmesi için asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, hayat pahalılığı ödeneğinin ayda bir maaşlara yansıyacak şekilde düzenleme yapılması, dövizle kira yasaklanarak mevcut kiraların sabitlenmesi, Servet vergisi getirilmesi, emekçilerin taşımacılık, eğitim, barınma, sağlık harcamalarının azaltılması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması” istendi.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2021 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Rektörü Hocanın Teknopark şirketleriyle ödüle layık görülen girişimci öğrencileri tebrik etti
DAÜ Rektörü Hocanın Teknopark şirketleriyle ödüle layık görülen girişimci öğrencileri tebrik etti
Polisten haberler
Polisten haberler
14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi
14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Başarılı kadın girişimciler konuştu
Başarılı kadın girişimciler konuştu
KTÖS’ten “Dünya Çocuk Hakları Günü” açıklaması
KTÖS’ten “Dünya Çocuk Hakları Günü” açıklaması
KTOEÖS'de görev dağılımı yapıldı
KTOEÖS'de görev dağılımı yapıldı
Ozanköy şehitleri resmi törenle anılacak
Ozanköy şehitleri resmi törenle anılacak
Çocuklar, haklarını oyun eşliğinde öğreniyor
Çocuklar, haklarını oyun eşliğinde öğreniyor
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim