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Başbakanlık kavşağında, bakanlıklar yolundan çıkışlar artık iki şerit

Trafik Dairesi Müdürlüğü, PGM ve LTB taarfından Başbakanlık kavşağında düzenleme yapıldı..

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:45
Başbakanlık kavşağında, bakanlıklar yolundan çıkışlar artık iki şerit

Lefkoşa’da Başbakanlık kavşağında, bakanlıklar yolundan çıkışlar iki şerit olarak yeniden düzenlendi.

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Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeyle birlikte bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücülerin sağ şeridi kullanmaları durumunda sadece Devlet Hastanesi yönüne gidebilecekleri belirtildi.

Buna ek olarak, bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler sol şeridi kullanmaları durumunda Devlet Hastanesi yönüne, Mehmet Akif (Dereboyu) Caddesi yönüne ve eski KTHY yönüne gidebilecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 11:04
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