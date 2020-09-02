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Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”

Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, örtülü ödeneği kullanmayı kabul etmeyeceğini sözünü tuttuğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nın yarım milyon tutarındaki örtülü ödeneğini yani hane halkına yardım kalemini kullanmadığını belirtti.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
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Lefkoşa, 2 Eylül 20 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, örtülü ödeneği kullanmayı kabul etmeyeceğini sözünü tuttuğunu ve Dışişleri Bakanlığı’nın yarım milyon tutarındaki örtülü ödeneğini yani hane halkına yardım kalemini kullanmadığını belirtti.

Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, bakanlığına ayrılan örtülü ödeneğin kuruşuna dokunmadan Maliye’ye aynen iade ettiğini vurguladı. Özersay “Ben vatandaşa bir söz verdim ve yaptım, örtülü ödenek kullanmayı kabul etmedim ve kullanmadım. Göreve geldiğim ilk yıl yarım milyonluk örtülü ödenekten bir kuruş harcamadan Maliye’ye iade ettim. İkinci yıl ise Bakanlığımın bütçesine örtülü ödenek kalemi konulmasını dahi kabul etmedim” şeklinde konuştu.

“RESEPSİYON DÜZENLEMEK DEĞİL, SANATÇI VE SPORCULARI DESTEKLEMEK KIBRIS TÜRKÜ’NÜN SESİNİ DUYURUR”

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kaynağı kullanırken de resepsiyon düzenleyip sanatçılarla bir araya gelmek yerine o sanatçı ve sporcuları uluslararası etkinliklere göndermenin ülkeyi tanıtma anlamında daha faydalı olacağına işaret eden Özersay, “Resepsiyon da yapılabilir ama ölçüyü iyi ayarlamak gerekir” dedi.

Özersay şöyle devam etti:

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“İki genci, iki sanatçıyı çok önemli bir etkinliğe göndermek, orada elde edeceği başarıyla ülkeden söz ettirmek çok daha önemlidir. ‘Bu sanatçılar KKTC’den gelir, bunlar Kıbrıslı Türk’tür’ desin. Burada biz de varız, burada bir devlet var. Bunlar, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyada duyurup burada biz de varız dedirtecek adımlardır ve çok önemlidir.”

“CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ ÖDENEĞİN ÖRTÜLÜSÜNÜ KALDIRIP ŞEFFAF HALE GETİRECEĞİM”

Görevde olduğu süre zarfında örtülü ödenek kullanmadığını, kullanmayı kabul etmediğini belirten Özeray, şöyle devam etti:

“Kısıtlı bir imkanım vardı, Başbakan Yardımcılığı altında ‘tanıtma fonum vardı. Bu fonu tek başıma kullanma yetkim yoktu. Türkiye Büyükelçiliği’yle birlikte kullanılabilecek, çift imza gerektiren bir fondur. Tanıtma fonunun hangi amaçla kullanılabileceği açıkça yazar; yurtdışında açılacak olan temsilcilikler, var olan temsilciliklerin masrafları, Kıbrıs’ta ve yurtdışında yapılması gereken törenler ve lobi firmalarına ödenecek olan masraflardır. Amerika’daki ödüyoruz ama İngiltere’dekini gereksiz olduğu için masraf olmaması için devlet zarar etmesin diye bizzat ben sona erdirdim. İmkan dahilinde sporcu ve sanatçılarımız için kullanmaya çalıştım. Yeterli olmadı ama cumhurbaşkanlığında durum farklıdır. Çok daha fazla yetki kullanma şansınız vardır. Başkasını da ikna etmenize gerek yoktur. Cumhurbaşkanlığındaki sorunlardan biri bunun örtülü bir ödenek olmasıdır. Örtüsünü kaldırarak şeffaf hale getirerek Sayıştay’a düzenli olarak fatura ve makbuzlarını göndereceğim ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın. KKTC’yi çok daha iyi tanıtma noktasına geleceğimize, halkın sesini daha iyi duyurabileceğimize ve kendimizi daha görünür kılacağımıza inanıyorum”

(HUR/FEZ)


 

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