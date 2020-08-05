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Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay İle Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler Arasında Protokol İmzalandı

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 (.): Değirmenlik’te bulunan Osmanlı Konağı’nın, bölgede bulunan köy kadın kurslarında yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir merkez olması için protokol imzalandı. 

05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:52
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay İle Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler Arasında Protokol İmzalandı
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Lefkoşa, 5 Ağustos 20 (.): Değirmenlik’te bulunan Osmanlı Konağı’nın, bölgede bulunan köy kadın kurslarında yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir merkez olması için protokol imzalandı. 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler arasında imzalanan protokol ile, daha önce halk kütüphanesi olarak kullanılan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan, Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki Osmanlı Konağı, köy kadın kursu ürünlerinin sergileneceği bir mekana dönüştürülecek.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Değirmenlik Belediyesi ile imzalanan protokolün örnek bir model oluşturacağını belirtti. 
Özersay, merkezi hükümetin her yere yetmeyeceğini söylerken, bir örnek teşkil edilecek bu anlaşmanın model olacağının altını çizdi.  
Özersay ayrıca, “çocukluğunun geçtiği, bisiklet sürüp pirilli oynadığı anılarla dolu bir yerde”, özellikle kendisinin bakan olduğu bir dönemde, Osmanlı Konağı’nın Değirmenlik Belediyesi’ne devrinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
KARAVEZİRLER: “AMACIMIZ TARİHİMİZİ KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITMAK”

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Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Belediye Başkanı Ali Karavezirler de yerinde yapılan inceleme sonucu, 10 yıllığına Değirmenlik Belediyesi’ne verilen Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi meclisinin alacağı karar ile ihaleye çıkılarak, tarihi ve kültürü yansıtmak adına, köy kadın kurslarıyla yeniden hayat bulacağını söyledi. 
Özelde Değirmenlik Belediyesi, genelde de ülke adına hayırlı bir adım atıldığını belirten Karavezirler, “Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bölgedeki sosyal faaliyetleri sürdürecek, sosyal ve ekonomik alanda bölge halkının, bölge kadınların ev ekonomisine katkı sağlayacak bir merkez yaratmak düşüncesindeyiz. Osmanlı Konağı da bölgede bunun bir parçası olacak” dedi. 
Osmanlı Konağı’nın, köy kadın kurslarında yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği ve satışının olacağı bir merkeze dönüştürüleceğini kaydeden Karavezirler, konağın ülkeye gelen turistlere ev sahipliği yapacağını, kültürümüzü yansıtacağını vurguladı. 
Karavezirler Osmanlı Konağı’nda arzulananın; imalatın da yapıldığı bir merkez ile, eskiden dokumanın nasıl yapıldığını gösteren bir tezgâhın kurulması olduğunu kaydetti.
Osmanlı Konağı’nı bölgeye gelen turistlerin çekim noktası, odak noktası yapabilmek adına başta Belediye Başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge halkı ile birlikte çalışmaları başlatacaklarının altını çizen Karavezirler, Özersay ile Eski Eserler Dairesi Müdürü ve çalışanlarına da bölge halkı adına teşekkür etti.  
(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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