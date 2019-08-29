Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Basın Mensuplarına Yönelik Kapalı Maraşa Gezi Düzenledi

Maraş, 29 Ağustos 2019 (.): Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraşın bugünkü durumunun geniş kitlelere anlatılabilmesi amacıyla, basın mensuplarına yönelik Kapalı Maraş gezisi düzenledi.

Ziyarette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yer aldı.

Kapalı Maraş gezisinin başında basın mensuplarına Kapalı Maraş’la ilgili bilgi verildi.

Kapalı Maraş’a otobüsle gidilirken üç noktada durularak basın mensuplarına fotoğraf çekme imkanı tanındı. Gazetecilere önce Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesine ait çalışır durumda bulunan bir bina ve Mağusa’nın Fethinde şehit düşen Pertev Paşa’nın türbesinin de bulunduğu Aziz Varnavas Caddesinde; ardından 1938 yılında inşa edilen Bandabulya’nın ve pek çok uluslararası markanın mağazasının da bulunduğu Evegaros Caddesinde; en son ise açılışı Makarios’un da katılımıyla 20 Mayıs 1974’te yapılan yüzde 58’i İngiliz Kraliyet Ailesinin olan Golden Sands Otelde fotoğraf çekme imkanı tanındı.

Golden Sands Oteli, Kapalı Maraş’ta 1974 olayları esnasında İngiltere Kraliyet Ailesinin ricası üzerine, içerisindeki eşyalarla birlikte muhafaza altında tutulan tek bina.

Altyapıda yıllar içerisinde oluşan bozulmalar ve binaların yıkılma tehlikesinden dolayı basın mensupları belli sınırlar içerisinde hareket edip fotoğraf çekme zorunda kaldı.

MARAŞ

Yasak bölge olarak ilan edilen bölgenin 3.4 kilometre sahil şeridi bulunuyor. Bölgede 8 bin 394 adet daire ve işyeri, 21 banka şubesi, 7 kilise, 1 mescit, 45’i apart otel olmak üzere 135 otel (12 bin yatak), 17 tiyatro ve 7 sinema bulunuyor.

(ID/HA)