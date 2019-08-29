banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
287.320
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1302
EURO
6.4459
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Basın Mensuplarına Yönelik Kapalı Maraşa Gezi Düzenledi

Maraş, 29 Ağustos 2019 (.): Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraşın bugünkü durumunun geniş kitlelere anlatılabilmesi amacıyla, basın mensuplarına yönelik Kapalı Maraş gezisi düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Basın Mensuplarına Yönelik Kapalı Maraşa Gezi Düzenledi

Maraş, 29 Ağustos 2019 (.): Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraşın bugünkü durumunun geniş kitlelere anlatılabilmesi amacıyla, basın mensuplarına yönelik Kapalı Maraş gezisi düzenledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Basın Mensuplarına Yönelik Kapalı Maraşa Gezi Düzenledi

Maraş, 29 Ağustos 2019 (.): Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraşın bugünkü durumunun geniş kitlelere anlatılabilmesi amacıyla, basın mensuplarına yönelik Kapalı Maraş gezisi düzenledi.

Ziyarette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yer aldı. 

Kapalı Maraş gezisinin başında basın mensuplarına Kapalı Maraş’la ilgili bilgi verildi.

Kapalı Maraş’a otobüsle gidilirken üç noktada durularak basın mensuplarına fotoğraf çekme imkanı tanındı. Gazetecilere önce Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesine ait çalışır durumda bulunan bir bina ve Mağusa’nın Fethinde şehit düşen Pertev Paşa’nın türbesinin de bulunduğu Aziz Varnavas Caddesinde; ardından 1938 yılında inşa edilen Bandabulya’nın ve pek çok uluslararası markanın mağazasının da bulunduğu Evegaros Caddesinde; en son ise açılışı Makarios’un da katılımıyla 20 Mayıs 1974’te yapılan yüzde 58’i İngiliz Kraliyet Ailesinin olan Golden Sands Otelde fotoğraf çekme imkanı tanındı.

banner317
Golden Sands Oteli, Kapalı Maraş’ta 1974 olayları esnasında İngiltere Kraliyet Ailesinin ricası üzerine, içerisindeki eşyalarla birlikte muhafaza altında tutulan tek bina.

Altyapıda yıllar içerisinde oluşan bozulmalar ve binaların yıkılma tehlikesinden dolayı basın mensupları belli sınırlar içerisinde hareket edip fotoğraf çekme zorunda kaldı.

MARAŞ 

Yasak bölge olarak ilan edilen bölgenin 3.4 kilometre sahil şeridi bulunuyor. Bölgede 8 bin 394 adet daire ve işyeri, 21 banka şubesi, 7 kilise, 1 mescit, 45’i apart otel olmak üzere 135 otel (12 bin yatak), 17 tiyatro ve 7 sinema bulunuyor.

(ID/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş - Foto Galeri
Kapalı Maraş - Foto Galeri
Başbakan Tatar 30 Ağustos dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Tatar 30 Ağustos dolayısıyla mesaj yayımladı
Kapalı Maraş gezisinden görüntüler
Kapalı Maraş gezisinden görüntüler
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları…
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları…
Özersay'dan Maraş açıklaması...
Özersay'dan Maraş açıklaması...
Töre, Beyarmudu Ve Pile’yi Ziyaret Etti
Töre, Beyarmudu Ve Pile’yi Ziyaret Etti
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Hayvancılık Dairesi Güzelyurt Ve İskele Bölgelerinde Balıkçılıkla İlgili Denetimlede Bulundu
Hayvancılık Dairesi Güzelyurt Ve İskele Bölgelerinde Balıkçılıkla İlgili Denetimlede Bulundu
Amcaoğlu Turkcell Heyetini Kabul Etti
Amcaoğlu Turkcell Heyetini Kabul Etti
Çitçiler Birliği’nden 30 Ağustos Mesajı
Çitçiler Birliği’nden 30 Ağustos Mesajı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim