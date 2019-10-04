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Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE, BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY İLE MALİYE BAKANI AMCAOĞLU DA VARDI

Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE, BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY İLE MALİYE BAKANI AMCAOĞLU DA VARDI

04 Ekim 2019 Cuma 11:52
Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE, BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY İLE MALİYE BAKANI AMCAOĞLU DA VARDI

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da vardı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Maliye Bakanlığına ihtiyaçlarıyla ilgili bir liste verdiklerini ancak konuyu detaylı şekilde aktarmak gerektiğine inandıklarını söyledi.

Altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısının uzun zamandır gündemde olduğunu, kendilerinin yargıç sayısı, emeklilik yaşı gibi konularda anayasa değişikliğini desteklemeye hazır olduklarını belirten Şefik, konunun detaylı şekilde incelenmesi gerektiğinin bilinciyle görüşmeye geldiklerini söyledi.

TATAR

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Başbakan Ersin Tatar ise, hukukun önemli bir kavram olduğunu ve bu konuda üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğine inandığını belirterek, yargıç sayısı, emeklilik yaşı ve farklı altyapı eksiklikleriyle ilgili sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Hükümet olarak bu sıkıntıların aşılması için bazı noktalarda anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini bildiklerini ve bu değişiklik önerisini Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halka sunmak için adım atacaklarını kaydeden Tatar, bu değişiklikler üzerinde yapılacak çalışmaları işbirliği içerisinde yürütmeyi arzuladıklarını, bu nedenle istişare etmek istediklerini söyledi.

Değişiklik gerektiren konularla ilgili örnekler veren Tatar, KKTC’de her zaman köklü ve güvenilir bir hukuk sistemi olduğunu ve yasamayla yürütmenin birlikte hareket etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Tatar, yargı aşamasında yasaların çok önemli olduğunu söyleyerek, bazı yasaları yeniden düzenlemenin meclisin görevi olduğuna işaret etti. Tatar, talepleri alıp değerlendireceklerini ve bazı altyapı eksikliklerini de imkanlar doğrultusunda gidereceklerini kaydetti.

(AK/HA)              FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü      Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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