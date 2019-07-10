Başbakan Tatar, Yödak Yetkililerini Kabul Etti

TATAR: “YÖDAK’IN ELİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ”

“YÜKSEKÖĞRETİM DÜNYA STANDARTLARINDA OLMALI”

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Buke ve YÖDAK üyelerini kabul etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede hükümete görevinde başarı dileğinde bulunan Akile Buke, yüksek öğretim alanının, KKTC’nin en önemli gayri safi milli hasılaya katkısı bulunan alanlardan biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Buke, “Üniversiteler, akreditasyonları ve uluslararası tanınırlığı ile ülke açısından önemli bir değer” dedi.

Prof. Dr. Buke, yüksek öğretimde sorunlar bulunduğunu, ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖK ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Buke, bunun sonucunda önemli bazın sorunların üstesinden gelinebileceğini gördüklerini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar da, YÖDAK’ın önemli bir kurum olduğunu belirterek, iyi yönetilmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

İleriye dönük yapılacak çalışmalarda umut ve dikkatin önemine işaret eden Tatar, öğrenci niteliğinin de önemli olduğunu belirtti.



Başbakan Tatar, ülkede, turizm ve yükseköğretimin en önemli iki sektör olduğunu anlattı.“Yükseköğretimin dünya standartlarında olması hepimizin görevi olmalı. Yükseköğretim dendiği zaman kazanç bir yana kalite, nitelik ve insana katkı önemli” diyen Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinden ülkede öğrenim gören öğrencilerin kendi ülkelerinde yayınlayacakları dergi ve makalelerin ülke tanıtımına katkı sağlayacağını anlattı.Başbakan nitelik ve kaliteye de dikkat çekti.Ülkede belli sayıda üniversite bulunmasının güzel olduğunu ancak, nitelik ve kalitenin korunmasının da gerektiğini vurgulayan Tatar, KKTC’nin bu alanda bilimsel yönü ile kendini kanıtlaması gerektiğini söyledi.Başbakan Tatar, “Bu anlamda YÖDAK’ın elini güçlendirmeliyiz” diyerek, sektörün kalkınması, güçlenmesi ve daha ileriye gidebilmesi için en iyi şekilde korunmasının önemini vurguladı.Türkiye’den gelen öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu kaydeden Tatar, YÖDAK ile YÖK’ün işbirliğinin ve iyi ilişkilerinin bu bağlamda çok önemli olduğunun altını çizdi.(SEL) FOTOĞRAFLI