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Başbakan Tatar Yeşilay Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti.

Başbakan Tatar Yeşilay Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti.

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:54
Başbakan Tatar Yeşilay Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türk Kızılay Derneği KKTC Temsilcisi Recep Günaydın ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’yü kabul etti.
Başbakanlıkta saat 14.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Osman Baturhan Dursun Yeşilay’ın 100 yıllık bir kuruluş olduğunu ve alkol, tütün, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Dursun, ayrıca aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini desteklediklerini de belirtti.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü de KKTC’de Yeşilay’ın geçtiğimiz yıl faaliyete geçtiğini ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) kurarak ayaktan psiko-sosyal destek sağlamaya başladığını kaydetti.
İstihdam yaparak gençliğe en temel hizmeti verecek bir merkez oluşturduklarını ve merkezin 08.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verdiğini belirten Çamlıköylü, Tatar’ı YEDAM’a davet etti.
TATAR

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Başbakan Tatar da 100 yıllık bir oluşumun KKTC’de bir uzantısının olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, hem çocuk ve gençleri korumak hem de halkın bilinçlenmesi adına bu tür adımların önemli olduğuna dikkat çekti.
Günümüzde KKTC’de üniversite mezunu işsiz gençlerin bulunduğunu da hatırlatan Tatar, bu anlamda YEDAM bünyesinde yapılan istihdamları da olumlu değerlendirdiğini ifade ederek, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirtti.
Bu gelişimi yaşarken KKTC’nin yanı başındaki TC’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağının altını çizen Tatar, bu ilişkilerin KKTC’ye faydalarının dokunacağını belirtti ve Yeşilay temsilcilerini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
 (RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Haber: Raif Uzkan


 

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