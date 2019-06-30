Başbakan Tatar “yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışması”nda Dereceye Girenlere Ödüllerini Verdi

Lefkoşa, 30 Haziran 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Su Sporları Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komsiyonu’nun birlikte düzenlediği “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışması”nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen organizasyonda açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, organizasyondan ve katılımdan oldukça etkilendiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, “Organizasyonu gerçekleştirenleri, anneleri ve babaları bu kadar özen gösterdikleri için tebrik ediyorum. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkı adına imkanlarını zorlayarak bu güzellikleri ortaya çıkarabileceğini ve kendi insanına sahip çıktığını gösteriyor. Engel herkesin başına gelebilir. Bu çocuklarımız da diğerleri gibi spor yapmak isteyebilir. Böylesi bir güzelliğin paylaşılması elbette tüm ilgili kişilerin katkısı ile gerçekleşmiştir” dedi.

Organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dünyaya bir mesaj olmasını dileyen Başbakan Ersin Tatar, “Burada bir halk vardır ve bu halk en güzellere layıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı örnek olacak şekilde kendini geliştiriyor” diye konuştu.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun çok iyi şeyler yaptığını vurgulayan Başbakan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uyuşturucuya karşı bir duruş olduğunu, Devletin de Başbakanlık bünyesinde imkanlarını zorlayarak ve geliştirerek buna karşı mücadelesini sürdürdüğünü herkes görüyor. Gerçekten yararlı işler yapılıyor. Alo 1191 hattı buna bir örnektir. Bu bir eğitim ve bilinç meselesidir. Bu konudaki mücadele her zaman sürecektir” dedi.

Başbakan Tatar daha sonra özel öğrenciler için düzenlenen yarışta ödül alan özel çocukları kutladı ve ödüllerini verdi.

(HA)