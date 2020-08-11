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Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

TATAR, 100 YATAKLI PANDEMİ HASANESİNİN EN KISA SÜREDE YAPILACAĞINI VURGULADI

11 Ağustos 2020 Salı 17:53
Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesini Ziyaret Etti
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TATAR, 100 YATAKLI PANDEMİ HASANESİNİN EN KISA SÜREDE YAPILACAĞINI VURGULADI

PİLLİ: “AMACIMIZ HALKIN GÜVENEBİLECEĞİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ YARATMAKTIR”

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 (.): Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar ile Pilli, ziyaret sırasındaki açıklamalarında halkın sağlık sistemine ve kendilerine güvenmesini istedi.

Başbakan Tatar, 100 yataklı pandemi hasanesinin en kısa sürede yapılacağını vurguladı, 50 yataklı tam donanımlı yeni göğüs hastalıkları servisinin  ise önümüzdeki hafta hizmete gireceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar ve  Sağlık Bakanı Ali Pilli ziyaretleri çerçevesinde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenilenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan servislerde incelemede bulundu.

Endoskopi Bölümünü gezen Tatar ve Pilli, burada Hastane Başhekimi Adil Özyılkan’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Pilli, yaptığı açıklamada, sağlık altyapısına sürekli yatırım yaptıklarını belirtti.

Pilli, amaçlarının halkın güvenebileceği bir sağlık sistemi yaratmak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

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Tatar, en kısa sürede Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun arkasındaki alana 100 yataklı pandemi hastanesi yapılacağını söyledi.

Tatar, İngiltere’den ülkeye gelecek KKTC vatandaşlarına yönelik yeni uygulamayı da değerlendirdi.

Ersin Tatar, İngiltere’den KKTC’ye PCR testi ve ardından bir hafta evde kalınacağına dair imzalanacak taahhüt ile gelinebileceğini kaydetti.

Pandemiye karşı mücadelenin büyük olduğunu ifade eden Tatar, “Bu başarı bizim gurur kaynağımızdır” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli de, İngiltere’den gelecek olan KKTC vatandaşlarının evlerinde kalacakları bir haftalık sürede ilçe emniyet mensupları tarafından denetlenecekleri uyarısında bulundu.

Yeni Göğüs Hastalıkları servisinde de incelemelerde bulunan Tatar ve Pilli, servisin açılma aşamasında olduğunu belirttiler.

Sağlık Bakanı Pilli, yeni Gögüs Hastalıkları servisinin çok önemli bir proje olduğunu dile getirirken, bu proje ile karantina bölümü ile diğer hastaların bölümlerinin ayrı noktalarda olacağını kaydetti.

Başbakan Tatar da, 50 yataklı tam donanımlı yeni göğüs hastalıkları servisinin  önümüzdeki hafta hizmete gireceğini müjdeledi.

Halkın rahat olmasını isteyen Tatar, önümüzdeki günlerde 40 yataklı ayaktan tanı merkezinin de tam kapasiteli pandemi kliniğine dönüştürüleceğini belirtti.

(HA)

 

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