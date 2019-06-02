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Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Yarın İstanbul’a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek

ZİYARETTE TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE EKONOMİK VE MALİ KONULAR ELE ALINACAK

Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Yarın İstanbul’a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek

ZİYARETTE TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE EKONOMİK VE MALİ KONULAR ELE ALINACAK

02 Haziran 2019 Pazar 15:45
Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Yarın İstanbul’a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek


ZİYARETTE TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE EKONOMİK VE MALİ KONULAR ELE ALINACAK
Lefkoşa, 2 Haziran 19 : Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın İstanbul’a gidiyor.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya gelecek.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.
Kudret Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güven oyu almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” dedi.
Yarın sabah 07.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket edecek heyette, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek. 
(ŞEB) 

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