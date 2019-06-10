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Başbakan Tatar: “türkiye Ve Kktc’yi Doğu Akdeniz’den Dışlamaya, Haklarımızı Arzu Ettikleri Gibi Gasp Etmeye Çalışıyorlar”

BAŞBAKAN TATAR SONDAJ ÇALIŞMALARI VE TUTUKLAMA KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Tatar: “türkiye Ve Kktc’yi Doğu Akdeniz’den Dışlamaya, Haklarımızı Arzu Ettikleri Gibi Gasp Etmeye Çalışıyorlar”

BAŞBAKAN TATAR SONDAJ ÇALIŞMALARI VE TUTUKLAMA KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
Başbakan Tatar: “türkiye Ve Kktc’yi Doğu Akdeniz’den Dışlamaya, Haklarımızı Arzu Ettikleri Gibi Gasp Etmeye Çalışıyorlar”

BAŞBAKAN TATAR SONDAJ ÇALIŞMALARI VE TUTUKLAMA KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını yok sayamayacağını, kendilerini ve Türkiye’yi haklarından geri adım atmaya zorlayamayacağını” belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendirdi.

Tatar, “ Bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır” dedi.

“HAKLARIMIZI ARZU ETTİKLERİ GİBİ GASP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

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“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onunla iş birliği yapanlar kendi çıkarları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’den dışlamaya, haklarımızı arzu ettikleri gibi gasp etmeye çalışıyorlar. Bütün oyun, her türlü yola başvurarak Türkiye’nin güçlenmesini engelleme ve Kıbrıs Türk halkını değerlerinden, ait olduğu milletten kopararak güdük hale getirme oyunudur.

Ancak bilinmelidir ki, hiç kimse Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını yok sayamaz, bizi ve Türkiye’yi haklarımızdan geri adım atmaya zorlayamaz.

Doğu Akdeniz’de bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa, o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır.

Dolayısı ile Fatih Sondaj gemisinin çalışmaları ile ilgili olarak 25 kişi hakkında tutumla kararı aldıran Rum Yönetimi’ni bir kez daha böylesi sonuç alınamayacağı kesin olan adımlardan geri durmaya ve bizimle uzlaşmaya davet ediyorum.

Ya hakkaniyet ve adalet ölçüleri çerçevesinde uzlaşacağız ya da onlar ne yapıyorsa, mütekabiliyet esası çerçevesinde biz de yapacağız.”

Başbakan Tatar, Kıbrıs konusunun çözüm çabaları dışında hidrokarbonlar konusunun Rum yetkililerle ele alınıp çözülmesinden yana olduklarını, böyle bir adımın meselenin halline önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, “Birleşmiş Milletler ve üçüncü tarafları uyarıyoruz; Rum tarafının bu önerimizi sürekli reddetmesinden ve gerginliği artırıcı kararlar almasından doğacak sonuçların sorumlusu biz olmayacağız” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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