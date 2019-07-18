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Başbakan Tatar Türk Kızılay Yetkililerini Kabul Etti...tatar: “kıbrıs Türk Halkının Bugünlere Gelmesinde Türk Kızılay\'ın Önemi Büyük”

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türk Kızılay Uluslararası İlişkiler Müdürü Kaan Saner ile Türk Kızılay Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın\'ı kabul etti. 

Başbakan Tatar Türk Kızılay Yetkililerini Kabul Etti...tatar: “kıbrıs Türk Halkının Bugünlere Gelmesinde Türk Kızılay\'ın Önemi Büyük”

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türk Kızılay Uluslararası İlişkiler Müdürü Kaan Saner ile Türk Kızılay Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın\'ı kabul etti. 

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
Başbakan Tatar Türk Kızılay Yetkililerini Kabul Etti...tatar: “kıbrıs Türk Halkının Bugünlere Gelmesinde Türk Kızılay\'ın Önemi Büyük”


Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türk Kızılay Uluslararası İlişkiler Müdürü Kaan Saner ile Türk Kızılay Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın'ı kabul etti. 
Başbakan Tatar'ın makamında yer alan kabulde, Kıbrıs Kızılay Genel Başkanı Bülent Çıraklı da yer aldı. 
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk Kızılay'ın değerini iyi bildiğini vurguladı. 
Tatar, milli mücadele yıllarında 103 köyden kovulan Kıbrıs Türk halkının Kızılay ile tanışmasının o dönemde kurulan çadırlarda olduğunu belirterek, 20 Temmuz'un 45. Yıldönümü nedeniyle o dönemin Kızılay eski başkanlarını andı. 
Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde Türk Kızılay'ın öneminin büyük olduğunu ve şimdi de her alanda Kıbrıs Kızılay'ın yanında olduğunu ifade eden Tatar, ülkede Uluslararası alanda tanınan örgütlere ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. 
Tatar, uluslararası camianın tanıdığı örgütlerin insan hakları açısından da önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Kıbrıs Kızılay'ın KKTC'ye her alanda önemli hizmetler verdiğini vurguladı. 
Tatar, kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması için gereken adımları atmanın görevleri olduğunu belirterek, İnsana yapılan katkılara teşekkür etti ve "İnsanlara verdiğimiz önem ve bu topraklardaki varlığımızın devamı için dayanışma ruhu içinde gerekli her türlü adımı atacağız" dedi.  
ÇIRAKLI
Kıbrıs Kızılay Başkanı Bülent Çıraklı da, kabulde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın en büyük hayır kurumu olduğunu belirterek, Kıbrıs Kızılay'ın yasa çalışmalarının en erken zamanda tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi. 

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Çıraklı, Dernek hakkında bilgi vererek, Türk Kızılay'ının destekleri ile Uluslararası alanda çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların ülke tanınması için de önemli olduğunu ifade etti.
Eylül'de büyük bir organizasyon yapacaklarını aktaran Çıraklı, Türk Kızılay'ın bilgi ve tecrübeleri ile kendilerine destek verdiğini, her alanda yanında olduğunu söyledi. 
Kızılay olarak gerek afet gerek diğer sıkıntılılarında her türlü halka destek verdiklerini, yanında olduklarını anlatan Çıraklı, Kıbrıs Kızılay'ın uluslararası alanda tanınması için çalıştıklarını belirtti. 
SANER
Türk Kızılay Uluslararası İlişkiler Müdürü Kaan Saner de, Türk Kızılay olarak Kıbrıs Kızılay'a uluslararası alanda olmak üzere her alanda destek verdiklerini söyledi. 
Kurumların çalışmaları hakkında bilgi veren Saner, Kıbrıs Kızılay'ın yasal altyapısının önemli olduğunu kaydetti. 
Saner, uluslararası alanda tanınma ve faaliyet yürütmesi için Kıbrıs Kızılay'ın yasayla tanınmasının önem taşıdığını belirterek, KKTC'nin Cenevre sözleşmelerine taraf olduğunu bildiren bir bildiri yayınlayarak bu yoldaki önünün açılabileceğini kaydetti ve bunun hükümet tarafından değerlendirilmesini talep etti. 
Mülteciler konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Saner, bu alanlardaki tecrübelerini de KKTC ile paylaşabileceklerini kaydetti. 
(EMR/ŞEB)  FOTOĞRAFLI 
Haber: Emir Ertorun    Fotoğraf:Erol Uysal
 

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