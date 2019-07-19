Başbakan Tatar Tsk Temsilcisi Küçükakyüz’ü Kabul Etti

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü dolayısıyla ülkede bulunan TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Küçükakyüz’e Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.

KÜÇÜKAKYÜZ: “EBEDİYEN KKTC’NİN YANINDAYIZ”

Orgeneral Küçükakyüz kabulde yaptığı konuşmada “Barış Bayramınızın 45’inci yılında sizlerle olmaktan onur duydum. Nice 45 yıllara” dedi.

Küçükakyüz, Türkiye Cumhuriyeti olarak dün ve bugün olduğu gibi ebediyen KKTC’nin yanında olacaklarını kaydetti.

TATAR: “O GÜNLERDE ESAS MUKAVEMET HAVA DESTEĞİYLE SAĞLANMIŞTI”



Başbakan Ersin Tatar da konuşmasına “Sizleri burada görmekten mutluluk duymaktayım” diyerek başladı.“Barış Harekatı’ndan 45 yıl sonra yine bir aradayız” diyen Tatar, o günün şartlarında hava desteği veren pilotları da selamladıklarını dile getirdi.Türk Hava Kuvvetleri pilotların özverili uçuşlarıyla Kıbrıs Türkü’nün kendini güvende hissettiğini dile getiren Tatar, “O günlerde esas mukavemet hava desteğiyle sağlanmıştır” dedi.Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirildi.(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLIHaber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal