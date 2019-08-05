Başbakan Tatar Tıp-iş Heyetini Kabul Etti

TATAR: “ŞARTLARI ZORLAYARAK, İMKANLAR YARATARAK, SAĞLIK ALANINDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPARAK, KENDİ İNSANIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLIK HİZMETLERİ VERMEK POLİTİKAMIZDIR”

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, “Şartları zorlayarak, imkanlar yaratarak, gelişen ve ekonomisi büyüyen KKTC’de sağlık alanında gerekli düzenlemeleri yaparak, kendi insanımıza en iyi şekilde sağlık hizmetleri vermek politikamızdır” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın ülkedeki kamusal sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için görüş alışverişinde bulunmak, çözümleri birlikte bulmak için Başbakan Tatar’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Varış, Tıp-İş’in kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ile birlikte, gerek hastaların daha nitelikli kamusal sağlık hizmeti alması için, gerek hizmet veren kamu sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili iyileştirmeleri yapmak için çalışmayı görev edindiğini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, hekimler ve sağlık çalışanları ile iç içe olduğunu, sağlık konusunu yakından takip ettiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, doktorların ve sağlık çalışanlarının en iyi şekilde hizmetlerini devam ettirebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesine olanak tanınması gerektiğini söyleyen Başbakan Tatar, Döner Sermaye konusunda bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyorsa, bunların yapılacağını, çünkü esas olanın halka hizmet olduğunu vurguladı.

Halka hizmet bağlamında devlet hastanelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, sosyal devlet anlayışı içindeki KKTC’de, vatandaşlara ve ülkede yaşayan insanlara sağlık hizmeti vermenin devletin bir politikası olduğunu kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası başta olmak üzere tüm bunların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, çağdaş bir düzen, ekonomi ve sağlık alanında halka çağdaş hizmetin bütün bunları içerdiğini söyledi.

Düzenlemelerin görüş alışverişi içinde yapılmasının önemine işaret eden Başbakan Tatar, ülkede gelişen tıp hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başbakan Tatar, ülkede çok iyi yetişmiş, başarılı hekimler olduğunu, zor mesleğin icra edilmesinde büyük fedakarlıklar ve büyük özveri ile çalışıldığını kaydetti.

(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Erol Uysal