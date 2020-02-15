Başbakan Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Onuruna Yemek Verdi

Yemeğe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.
(ID/SEL) FOTOĞRAFLI – EK VERİLEBİLİR
15 Şubat 2020 Cumartesi 18:13
Yemeğe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.