banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Başbakan Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Onuruna Yemek Verdi

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar,

Başbakan Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Onuruna Yemek Verdi

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar,

15 Şubat 2020 Cumartesi 18:13
Başbakan Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Onuruna Yemek Verdi

banner317
Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna bu akşam Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yemek verdi.

Yemeğe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.
(ID/SEL) FOTOĞRAFLI – EK VERİLEBİLİR
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk dolu sevgililer günü Arkın Palm Beach Hotel’de
Aşk dolu sevgililer günü Arkın Palm Beach Hotel’de
Mehmet Erdem aşk şarkılarını Thrones Club’ta söyledi
Mehmet Erdem aşk şarkılarını Thrones Club’ta söyledi
Kapalı Maraş açılımı toplantısı gerçekleştirildi
Kapalı Maraş açılımı toplantısı gerçekleştirildi
Demokrasi Şehitleri Anıldı
Demokrasi Şehitleri Anıldı
Tc Sağlık Bakanı Koca: “ Kktc'ye Türkiye Tarafından 500 Yatak Kapasiteli Bir Hastane Yapılacak”
Tc Sağlık Bakanı Koca: “ Kktc'ye Türkiye Tarafından 500 Yatak Kapasiteli Bir Hastane Yapılacak”
Türkiye, KKTC'ye 500 Yataklı Hastane Yapacak
Türkiye, KKTC'ye 500 Yataklı Hastane Yapacak
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, 29 Şubat’ta Çocuklara Yönelik Krep Günü Etkinliği Düzenleyecek
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, 29 Şubat’ta Çocuklara Yönelik Krep Günü Etkinliği Düzenleyecek
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…
Akıncı: “Arzulanan Hedefe Hizmet Etmeyeceği de Çok Açıktır”
Akıncı: “Arzulanan Hedefe Hizmet Etmeyeceği de Çok Açıktır”
“Kapalı Maraş Açılımı“ Başlıklı Toplantı Yapıldı
“Kapalı Maraş Açılımı“ Başlıklı Toplantı Yapıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim