Başbakan Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Onuruna Yemek Verdi

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna bu akşam Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yemek verdi.

Yemeğe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

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