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Başbakan Tatar Tatlısu’yu Ziyaret Etti

TATAR, BELEDİYE BAŞKANI ORÇAN İLE GÖRÜŞTÜ; HARNUP HASADI YAPAN ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
Başbakan Tatar Tatlısu’yu Ziyaret Etti
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TATAR, BELEDİYE BAŞKANI ORÇAN İLE GÖRÜŞTÜ; HARNUP HASADI YAPAN ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Başbakan Ersin Tatar, Tatlısu’yu ziyaret etti. Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüşen Tatar, harnup hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi, harnup topladı.

Tatlısu Belediyesi’nde Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüşen Başbakan Tatar, pandemi nedeniyle bu yıl Tatlısu’da festival yapılamayacağını belirterek,  bu nedenle de ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

300 BİN AĞAÇ… 3 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

KKTC de 300 bine yakın harnup ağacı olduğunu, bunun büyük kısmının İskele bölgesinde yer aldığını belirten Başbakan Tatar, bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiğini bunun 2 bin tonunun Türkiye’ye ihraç edileceğini söyledi.

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Yerel yönetimde yapılan başarılı işlerin ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Başbakan Tatar, hükümet olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirtti.

ORÇAN: “BU YIL YÜKSEK KALİTE VE REKOLTE VAR”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, belediye olarak 15 yıldır sürdürdükleri kampanya ile bölgedeki harnup ağaçlarını koruduklarını ifade etti.

Yağışların iyi geçmesinden dolayı bu yıl harnupta kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alınacağını dile getiren Orçan, sağlık açısından önemli bir ürün olan harnuba teşvik verilmesini istedi.

BAŞBAKAN DA HARNUP TOPLADI

Daha sonra tarlaya giderek harnup hasadını yerinde gören Başbakan Ersin Tatar, üreticilerle sohbet etti ve harnup topladı.

(BRT/HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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