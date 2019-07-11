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Başbakan Tatar, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “BURASI VATANSA BU ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR”

Başbakan Tatar, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “BURASI VATANSA BU ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR”

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Başbakan Tatar, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “BURASI VATANSA BU ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR”

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti. 

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi.

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Benan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin ülkenin en büyük üç derneğinden biri olduğunu hatırlatarak, Başbakan Ersin Tatar’a destek belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da derneğin ülkeye büyük hizmet verdiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı.  Tatar “Acı devam ediyor, acıyı yaşayan bilir” dedi.

“Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir” diyen Tatar, hükümetin milli hassasiyetle Kıbrıs Türkü’nün devletini yaşatması ve yüceltmesinin önemine dikkat çekti ve KKTC’nin Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de hakimiyetini daha da ileri götürmesinin temel hedefleri olduğunu söyledi.  

(AK/HÖ)                                             FOTOĞRAFLI

 

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