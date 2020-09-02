Başbakan Tatar Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Başbakan Ersin Tatar, Günay Kibrit başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Dernek Başkanı Günay Kibrit, inşasına başlanan ama maddi imkansızlıklardan dolayı yarım kalan Ortopedik Özürlüler için Spor Aktivite Merkezi projesinin, Acil Durum Hastanesi için devredildiğini anlattı.

Kibrit, projeye geçmişte çok büyük emek veren merhum Mustafa Çelik’in aziz hatırasına, spor merkezinin başka bir yerde devlet tarafından inşa edilmesi için Başbakan’dan destek talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da söz konusu bölge ve alanın Acil Durum Hastanesi yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığına geri devrinin sağlanmasında gösterilen kolaylık ve anlayış için derneğe teşekkürlerini sundu.

Ülkenin zor bir dönemden geçerken, bazı fedakarlıklar yapmanın ve anlayış göstermenin önemine işaret eden Tatar, merkezin devletin katkısıyla yapılması hususunu Bakanlar Kurulu’na ileteceğini belirtti.



Başbakan Tatar, bu merkezin ortopedik özürlülerin çok büyük bir ihtiyacına cevap verebilecek kapsamda olduğuna vurgu yaptı.Tatar, yeni projenin, hem sosyal devlet anlayışının gereği hem de Ortopedik Özürlüler Derneği’ne özverisi nedeniyle bir teşekkür olacağının altını çizdi.Başbakan Tatar, seçim yasakları nedeniyle bu dönemde bunu gerçekleştirmenin şu an için zor olacağını ancak seçim sonrası ortopedik özürlülerin bu hayalinin gerçekleşmesi yönünde her türlü katkıyı koymaya çalışacağını söyledi.(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI