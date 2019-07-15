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Başbakan Tatar, Midyatlılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Tatar, Midyatlılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
Başbakan Tatar, Midyatlılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakanlık’taki nezaket ziyaretinde Dağdelen, Başbakan Tatar’a derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

(TUĞ/GÜL)  FOTOĞRAFLI

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