Başbakan Tatar, Midyatlılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Midyatlılar Bütünleşme Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Dağdelen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI